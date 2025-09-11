Monusta ja katoksia kuntoon talkoilla ★

Nyystölän kyläyhdistys on talkoillut viime aikoina tiiviisti linja-autopysäkeillä ja kylän uimarannalla Monuksessa.

Vapaaehtoisia on löytynyt pysäkkejä ja huussia maalaamaan, rantasaunan laattapolkua asentamaan, nurmikkoa ajelemaan ja saunaa siivoamaan. Mikä hienointa, mukaan on saatu myös nuoria.

– Meillä on hieno porukka kasassa! Ja erityisen mukavaa, että saatiin myös uusia talkoolaisia mukaan. Yhdessä tehden kylä pysyy vireänä, toteaa kyläyhdityksen puheenjohtaja Susanna Wallenius.

– Monuksen saunaa voi varata vielä lokakuun loppuun asti. Hiekkaranta on aina hoidettuna ja valmiina vastaanottamaan uimareita.

Nyystölä on sijaintinsa ansiosta bussireittien varrella ja katettuja pysäkkejä onkin kylällä peräti seitsemän. Kylän miehet vielä oikoivat kallistuneita pysäkkejä.

Myös saksalaiset vieraat pääsivät talkoisiin mukaan: istumassa Päivi Hoimela ja edessä Susanna Wallenius.

Nyystöläläisten aktiivisuus on huomattu ja ohikulkijoilta tulikin paljon kannustusta. Kylän viestintävastaavan someen laittamia talkoovideoita on katsottu parhaimmillaan 21 000 kertaa.

Seuraava Nyystölän kyläyhdistyksen järjestämä tapahtuma on syyspatikka sunnuntaina 21.9.