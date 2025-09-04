Tornimäen tuulivoimahanke siirtymässä Fortumille ★

ABO Energy Suomi Oy on solminut Fortum Oyj:n kanssa sopimuksen, joka koskee yhteensä 4,4 gigawatin tuulivoimaportfolion myyntiä.
Sopimus kattaa suuren osan ABO Energy Suomen tuulivoimahankkeista. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2025 loppuun mennessä.
ABO Energy toimii uusiutuvan energian ja vihreän vedyn hankekehittäjänä, mutta ei jää omistamaan kehittämiään hankkeita. Fortum onkin luonteva kumppani jatkamaan hankkeiden toteutusta.
– Kaupan toteutuessa Tornimäen hanke siirtyisi sellaisenaan Fortumin omistukseen. Uuden yhteyshenkilön tiedot toimitetaan, kun kauppa on vahvistettu, kertoo projektijohtaja Elvira Ehnström.
Tornimäen tuulivoimahankkeessa on tarkoitus rakentaa viisi tuulivoimalaa Padasjoelle.