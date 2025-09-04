Kunnanhallituksen kokouksesta ★

Padasjoen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 1.9.
Jukka Kontra jatkaa Padasjoen Asuntotalot Oy:n hallituksen pj:nä.
Kunnanhallituksen valitsemat jäsenet: Pirkko Kauren, Pasi Ahola, Toni Ikonen ja Nina Nieminen, varalle Paavo Malaste ja Janne Luukko.
Kokouksessa esiteltiin uudelleen alkuvuodesta hyväksytty tulosalueiden käyttösuunnitelma, koska kunnanvaltuusto ja -hallitus ovat ensiesittelyn jälkeen vaihtuneet.
Wellamo-opiston johtokuntaan toimikaudelle 1.6.2025–31.5.2027 Padasjoen edustajaksi valittiin Mira Vilkman.