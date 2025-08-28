Päijänne Fighters vuokrasi oman treenisalin ★

Krav maga on aseettomaan lähitaisteluun 1940–luvulla kehitetty laji, josta on kehittynyt myös suosittu harraste. Padasjoella lajia on voitu harrastaa helmikuusta lähtien ja syyskauden pian alkaessa mukaan kutsutaan uusiakin treenaajia. Päijänne Fightersien toinen laji on taekwondo.

Päijänne Fighters aloitti keväällä toimintansa Padasjoella. Lasten ja perheiden taekwondoon sekä täysi-ikäisten Krav maga –ryhmiin tuli heti kymmeniä harrastajia.

– Nyt vuokrasimme entisen Siwan myymälätilan harjoitussaliksi. Kuunvaihteessa saamme tilan käyttöön ja kunhan 50 neliön tatami on asennettu, pääsevät jäsenet treenaamaan siellä myös itsekseen silloin kun haluavat, kertoo valmentaja Petri Nieminen.

– Aikuisten ryhmä siirtyy sitten koululta sinne. Tatamia on tarkoitus laajentaa pikkuhiljaa ja seuran jäsenet ovat jo luvanneet lahjoittaa sinne puntteja ja muita kuntoiluvälineitä. Kunta on ottanut meidät uutena seurana lämpimästi vastaan ja saimme heti toiminta-avustuksen. Sen turvin on hyvä lähteä rakentamaan laadukasta toimintaa kuntalaisille.

Padasjokelainen fysioterapeutti Petri Nieminen (vas.) on pitkän linjan kamppailu-urheilija ja -valmentaja, jolla on musta vyö ja lukuisia arvokisamitaleja.

Innokkaimmat lajiharrastajat eivät ole malttaneet jättää treenejä salivuorojen päätyttyäkään: kesällä on harjoiteltu ulkona Pappilanmäen liikunta-alueella. Vaikka toiminta näyttää hurjaltakin, se on hallittua, kun pelisäännöt ovat selvillä.

– Seura panostaa vahvasti myös tapakasvatukseen, ja harrastajan pelisäännöt ulottuvat harjoitusten ulkopuolelle asti. Tavoitteena on, että opitut taidot näkyvät arjessa kunnioittavana ja vastuullisena käytöksenä.

Perheiden Taekwondo-harjoitukset Pappilanmäen koulun kentällä.

Saija Lampen on joskus aiemmin kokeillut thainyrkkeilyä, mutta se jäi elämäntilanteen muututtua. Nyt hän on ainoana naisena Krav maga -ryhmässä:

– Alkuun oli useampia muitakin naisia, mutta he jäivät kevään mittaan pois. Toivoisin kovasti, että tulisi naisia lisää. Itsepuolustustaidothan ovat nimenomaan naisille tosi tärkeitä.

Ilpo Siljander aloitti nuorena judolla, harrasti pitkään jujutsua silloin, kun Padasjoen Yrityksellä oli lajiryhmä, ja lähti heti innolla mukaan Krav magan alettua.

– Kunto ja koordinaatio ainakin kehittyy. Sählyssäkin huomaa, että ketteryys on parantunut. Tämä on tehokasta, suoraa toimintaa, jossa tavoitteena on saada hyökkääjä nopeasti pois pelistä.

Jos ei pysty väistämään uhkaavaa tilannetta, tarvitsee itsepuolustustaitoja. Ajatuksena on estää hyökkääjän toiminta hyökkäämällä heti itse vastaan.

Tutustumispäivä Pappilanmäellä 6.9.

Lauantaina 6.9. on tilaisuus kokeilla Krav magaa Pappilanmäen koulun salissa pidettävässä aloittajille tarkoitetussa tutustumispäivässä. Kolmituntisen session aikana tutustutaan lajiin, kuullaan Päijänne Fightersin toiminnasta ja tehdään käytännön lajiharjoitteita.

– Kamppailu-urheilu sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille; jokainen voi soveltaa liikkeitä rajoitteidensa mukaan, yllyttää Nieminen.

Krav magaa käyttävät viranomaiset ja turvallisuustehtävissä työskentelevät, mutta se on myös suosittu harrastus, jossa opetellaan erilaisia otteita, lyöntejä ja potkuja sekä tekniikoita terä-, lyömä- ja ampuma-aseita vastaan. Taekwondo on vanha aasialaistaustainen kamppailu-urheilulaji, joka rantautui Suomeen 1970-luvulla. Siinäkin perustekniikat sisältävät potkuja, lyöntejä ja torjuntoja.

Lajit voi hyvin aloittaa verkkareissa ja T-paidassa, sisätiloissa ollaan avojaloin tai budo-, paini- tai voimistelutossuilla. Alasuojia suositellaan.

Syksyn harjoitusvuorot alkavat 8.9. Krav magaa treenataan maanantaisin klo 19.30–20.30 ja torstaisin klo 18–19; taekwondon treeniajat tarkentuvat vielä, mutta alustavasti harjoituksia on kahdessa ryhmässä maanantaisin ja torstaisin 4.9. alkaen klo 16–18 välillä.