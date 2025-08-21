Perhekahvilassa keittolounasta ★

MLL:n Padasjoen yhdistys aloitti maanantaina 18.8. syyskauden toiminnot.

Perhekahvila kokoontuu entiseen tapaan klo 9.30 Palotalolla, jossa sisäänkäynti on talon takaosassa.

– Aika vähän on ollut ohjattua toimintaa, askartelua tai muuta, kun osallistuvat lapset ovat niin pieniä. Ja pari tuntia menee yllättävän nopeasti, kertoo kahvilavastaava Heli Tauren.

– 15 ilmoittautui nytkin etukäteen mukaan. Vakiokävijät voivat liittyä Whats­App–ryhmään, toki osallistua voi myös satunnaisesti.

Perhekahvila tarjoaa nyt myös keittolounaan omakustannushintaan. Aiemmin ohjelmassa oli heti alussa aamupala, mutta monelle se oli jo päivän toinen, kotona kun oli kuitenkin herätty jo aikaisin. Lisäksi monelle tuli kiire lähteä kotiin syömään päiväruokaa.

– Lounasmahdollisuus oli kävijätoiveena, ja nyt lapset pääsevät täältä lähdettyä suoraan päiväunille.

Perhekahvilassa lapsille on samanikäistä leikkiseuraa ja äidit voivat vaihtaa kuulumisia ja vinkkejä keskenään.

Ei tarvitse olla jäsen osallistuakseen Perhekahvilaan. Toki jäsenenä saa etuja, mm. ruokailut puoleen hintaan.

Lautapeli-illat alkavat

Kesällä perhekahvila kokoontui Liikennepuistossa. Talvikauden säännöllisistä toiminnoista jatkuvat myös muksuparkki ja perheiden salivuoro, ne alkavat salivuorokauden alkaessa syyskuun alussa. Ilmainen parkki on 3–7-vuotiaille tarkoitettu liikunnallinen hoitotuokio, jonka aikana vanhempi voi käydä vaikka lenkillä tai kaupassa.

– Olisi kiva, jos perheistä löytyisi pari vapaaehtoista auttamaan vuorollaan ryhmän apuohjaajina, sanoo MLL:n paikallispuheenjohtaja Emmi Taipale, joka on yhdessä Taurenin kanssa toiminut parkkivahtina Kullasvuoren koululla.

– Yli 10 lasta on ollut joka kerta, enimmillään 17. On temppurataa, sählypeliä ja hippaa, koko aika ei ole ohjattua.

Perhevuorolla perheet menevät sunnuntaisin Kullasvuoren koululle pelailemaan keskenään. Kellonaika on vielä avoinna kuten muksuparkissakin, koska salivuoroja ei vielä ole jaettu.

Uutuutena alkaa joka kuukauden ensimmäinen perjantai Palotalolla pidettävä lautapeli-ilta. Klo 18 alkava tilaisuus on suunnattu koululaisten perheille.

– Tämä lähti vanhempien toiveesta. Perheet saavat vaihtelua ja koululaisten vanhemmat vertaistukea toisistaan, älylaitteiden kanssa on nykyään paljon rajavetoa. Iltapalakin tulee samalla syötyä porukalla.

Iltaperhekerho järjestetään yhdessä seurakunnan kanssa joka toinen tiistaiPalotalolla.

Toiminnot ovat kaikille avoimia.

MLL:n toimintaa Padasjoella on myös tukioppilaskoulutus. Paikallisyhdistys järjestää myös retkipäivän tukioppilaille.

– MLL:ltä tulee kouluttaja. Koulutus on ollut pari päivän pituinen ja pidetty Särsjärven leirikeskuksessa.