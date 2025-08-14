Maastoa tulessa hehtaarin verran ★

Maastopaloa sammutti tiistai-iltana 12.8. Rusakontiellä 10 pelastuslaitoksen yksikköä viidestä eri pitäjästä.

Maastopalosta tuli hälytys iltakuuden aikaan ja Padasjoelta lähti neljä autoa matkaan miehistöineen suoraan viikkoharjoituksista. Lisäksi tuli yksi auto Asikkalasta, kaksi Kuhmoisista, yksi Tuuloksesta ja kaksi Rautajärveltä.

– Nopeasti saatiin palo rajattua. Sammutteluun ja loppukasteluun meni muutama tunti, kerrotaan Padasjoen sopimuspalokunnasta.

Palopaikka oli pikkutien varressa lähellä Lapajärventietä, kolmisen kilometriä kirkonkylältä Auttoisille päin johtavasta Hämeenlinnantiestä.

Kolari Taululla

Sunnuntai-iltana 10.8. paikalliset pelastajat kiirehtivät Taulun risteykseen, jossa kaksi henkilöautoa oli kolaroinut. Auttoisilta kirkolle päin tullut autoilija oli osunut suoraan kylkeen autoa, joka oli kulkemassa valtatien 24:lla Lahdesta päin kohti Jämsää.

Molemmat kuskit olivat autossa yksin. He eivät loukkaantuneet, eivätkä halunneet sairaalaan tarkistettavaksi. Autot hinattiin läheisen liikenneaseman pihalle.

Palomiehet ohjasivat tovin liikennettä ja siivosivat onnettomuuden jäljet pois.