Maakesken cup ongittu –Virtasesta onkimestari ★

Maakesken kyläyhdistys järjesti kolmeosaisen mato-onkicupin, jossa kesän jokaisen kuun ensimmäinen päivä ongittiin Maakesken uimarannalla ja kilpailtiin kahdessa kategoriassa: iltakilpailun voitosta illan isoimmalla kalalla sekä kokonaiskilpailun voitosta suurimmalla yhteistuloksella.
Osallistujia oli 12 ensimmäisissä kilpailuissa, viimeisen osakilpailun 1.8. osallistujamäärää verotti luvattu ukkonen, joka kuitenkin muutaman sadepisaran jälkeen kiersi rannan. Isoin yhteistulos ja iltakilpailujen voitot menivät kaikki samaan osoitteeseen Sami Virtaselle, joka pokkasi Maakeski-tuotteiden lisäksi Padasjoen S-marketin lahjoittaman tuotekiulun.
Padasjoen hevosurheiluseura liikutti väkeä Rientolassa keskiviikkoiltaisin kesän ajan. Sateelta suojassa jumpattiin kaksi kertaa, muutoin jumppaajat pääsivät nauttimaan ulkona hikisinä kesästä ja kärpäsistä. Ensi kesänä kaikille avoimet jumpat jatkuvat.
Hyvästä ruoasta ja yhteisolosta pääsee nauttimaan sadonkorjuuillallisella, joka järjestetään Rientolassa 23.8.