Väestönmuutos plusmerkkistä ★

Väestönmuutosten tilastoja on vihdoin Tilastokeskuksessa päivitetty ja kahden edellisen kuukauden lukemat ovat Padasjoel­le suosiollisia.

Sekä touko- että kesäkuussa väes­tönmuutos on plusmerkkistä.

Toukokuussa padasjokelaisten määrä kasvoi neljällä ja kesäkuussa kahdella. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana väkimäärä on vähentynyt yhteensä ainoas­taan kuudella. Padasjoel­la oli asukkaita kesäkuun lopussa 2670.

Vauvasaldokin kasvoi. Toukokuussa vauvoja syntyi kaksi, samoin kesäkuussa. Tammi-kesäkuussa uusia kuntalaisia tuli syntymän kautta yhteensä seitsemän, kun samaan aikaan kuolema korjasi 31, heistä 14 touko-kesäkuussa.

Muuttoliike oli positiivinen. Padasjoelle muuttajia oli toukokuussa 14 ja kesäkuussa 10, kun poislähtijöitä oli seitsemän ja viisi. Kunnan sisäisiä muuttoja oli kahdeksan.

Avioliittoja solmittiin kesäkuussa yksi.

Kuhmoisissa väkimäärä väheni kesäkuussa seitsemällä. Toukokuu on pohjoisnaapurin ainoa plusmerkkinen kuukausi toistaiseksi tänä vuonna, silloin kuhmoislaisten määrä kasvoi kahdella. Touko- ja kesäkuussa syntyneet kaksi vauvaa nostavat Kuhmoisten tämänvuotisen vauvaluvun yhteensä kolmeen. Poismuuttajia on tammi-kesäkuussa yhtä paljon kuin tulomuuttajia (29). Kuhmoisissa asukasmäärä on huvennut tänä vuonna tähän mennessä 18 hengellä, kuhmoislaisia oli kesäkuun lopussa 2020.

Asikkalassa vuoden kokonaismuutos on 19 miinuksella, vaikka sekä touko- että kesäkuu olivat voitollisia toisin kuin aiemmat kuukaudet. Vauvoja syntyi puolen vuoden aikana etelänaapurissa 14 ja samaan aikaan kuoli 58 asikkalalaista. Asikkalassa asukkaita on yhteensä 7870.