Arrakosken kyläkaupalla kahvila ja kalanmyyntiä ★

Marika ja Pauli Niskanen elävät maalais­unelmaansa todeksi Arrakoskella. Samalla he antoivat uuden elämän tyhjilleen jääneelle vanhalle kyläkaupalle.

Opetusalalla pitkän uran tehnyt Pauli Niskanen on ensimmäistä kertaa yrittäjänä.

Arrakosken vanha kyläkauppa avautui uudistuneena kesäkuussa. Kylän keskipisteen ovi on avoinna kolmena päivänä viikossa, jolloin se palvelee paitsi kahvilana, myös savukalamyymälänä.

– Tehtiin muuttoa, remppaa ja kyläkauppaa kaikkia samaan aikaan: ei olla vielä ehditty edes kotisivuja avata, mutta hyvin on sana kiirinyt, kiittelee Marika Niskanen.

– Muutenkin meidät on otettu todella sydämellisesti vastaan.

Päijänteen muikut tulevat Eetuksi kutsutun Pauli Niskasen pihasavustamoon Padasjoen kalasatamasta, lohet puolestaan Hätälästä. Kysyntä on ollut kovaa, kolmas savustusuuni on jo tulossa.

– Padasjoelta on puuttunut kalanmyyntipaikka. Sehän tässä yrityksen perustamisessa oli yksi pointti, toinen oli pitkäaikainen haaveeni grillin pyörittämisestä. Menee kuitenkin varmaan ensi vuoden puolelle, ennen kuin saadaan ensimmäiset grilliruoat työn alle.

Kokemusta savustuksesta on jo 30 vuoden ajalta, aikanaan Niskanen on ollut myymässä paikallista Koivun kalaa. Entinen erityisluokanopettaja on nyt ensimmäistä kertaa yrittäjä.

Marika Niskanen laitteli kahvilassa eväitä esille, ennen kuin rättisitikoiden letka körötteli kylänraitille.

Evolla yöpyneet 2CV-killan autoharrastajat kävivät myös Palsan myllymuseolla ja Maailmankylässä Romonkulmalla.

Kaupungissa ikänsä asuneet Niskaset ovat solahtaneet maalaisyhteisöön kitkatta. Paulille paluu Padasjoelle on juurille asettumista, sillä isoäidin äidin vanha talo on kirkonkylällä Ahjolan kentän päässä ja siellä sekä hän itse että hänen poikansa ja tyttärensä ovat viettäneet kesiään. Marika on sairaanhoitaja ammatiltaan ja tarvittaessa hoitoalan töitä löytyy varmasti lähiseudulta.

– Padasjoen mökiltä pääkaupunkiseudulle palatessa ruvettiin miettimään, että kyllä maalla on paljon mukavampaa, miksei etsittäisi sieltä asuntoa. Heti sitten löytyi netistä tämä Arrakosken kohde, hypättiin autoon ja lähdettiin katsomaan. Tultiin tähän ja naapurin Eero sattui olemaan raitilla ja esitteli tiluksia. Joku juttu tässä paikassa on, koska me tiedettiin heti, että tämä me halutaan, vaikkei edes sisälle päästy.

Paitsi että paikassa oli mahdollisuus pitää myymälää, kuuluu siihen kiva piha ja iso makasiini, jonne on monenmoisia suunnitelmia. Niistä kuullaan vielä.

Asuinhuoneet on riittävän isot kesävieraillekin. Muuttokuormassa Arrakoskelle tuli mukana Marikan 12-vuotias tytär, uusioperheen muut lapset ovat aikuisia. Ruokakuntaan kuuluu nyt koirien ja kissojen lisäksi kolme kanaa ja kukko.

– Me eletään nyt unelmaa. Tähän juurtui saman tien, kun tänne tuli.

Savukalaa suoraan uunista

Kyläkaupan valikoimaan kuuluu Päijänteen muikkua savustettuna sekä lämminsavulohta ja aurajuustolohta. Kahvilassa on myynnissä kahvia, kotitekoisia leivonnaisia, virvokkeita ja pientä eväspurtavaa.

Kahvilan seinää koristavat vanhat työkalut. Isäntä kerää kirveitä ja myös muut vanhat esineet kiinnostavat molempia.

Taidenäyttelykin kyläkaupan seinällä on. Paulin isosisko Jaana-Maija Ahteela on tuonut esille kesäisiä taulujaan.

– Olen lapsena istunut Padasjoen kirkonkylällä maitolaiturilla ja odottanut myymäläautoa, josta ostin ensimmäiset värikynäni. Se kauppa-auto tuli täältä Arrakosken kyläkaupalta.

Jaana-Maija Ahteelan töitä on esillä elokuun loppuun.

Vuotta aiemmin, ennen kuin Niskaset ostivat vanhan kaupan, Ahteela kävi Arrakoskella ja kylän padolla.

– Tästä paikasta tuli jotenkin hirveän hyvä tunne, mutta me ei koskaan puhuttu siitä. Maalaus kertoo siitä hetkestä. Olen niin iloinen siitä, että tälle talolle on annettu uusi mahdollisuus ja samalla kylä elävöityy.

Ahteela on jo katsellut kesäpaikkaa Padasjoelta. Aiemmin hänellä oli mökki Lammilla.

Taiteilijana hän kertoo olevansa monipuolinen ekspressionisti; tutkimusmatkailija, jonka teoksissa näkyy heittäytyminen tunteen vietäväksi. Muodoilla hän leikkii tehdessään teoksia kivestä, puusta ja muista luonnonmateriaaleista. Ahteelan töitä on tällä hetkellä esillä myös hyvinkääläisessä galleriassa.

Helsingissä asuva taloushallinnon asiantuntija on kierrellyt ihastuksissaan Padasjokea ja saanut paljon inspiraatioita uusiin taideteoksiinsa. Myös ihmisistä syntyy mielikuvia taiteessa hyödynnettäväksi.

– En malttaisi millään olla maalamatta, sormet syyhyää päästä jo tekemään. Aikaa on nyt enemmän taiteelle, kun ei ole enää hevosia ja lapsenlapsetkin ovat jo koululaisia.