Hautausmaakävelylle Auttoisille ★

Wirmailan Uutiset numero 44 ilmestyi viime viikolla. Yhdistyksen puheenjohtaja, kuhmoislainen Inkeri Haarla-Kettunen toteaa pääkirjoituksessa, että on erityisen ilahduttavaa saada Wirmailan Rusthollin sukuyhdistyksen vuosijuhla ja kokous Kuhmoisiin.

Sukuyhdistyksen vuosijuhla pidetään Kuhmolassa sunnuntaina 3.8. klo 9.30 alkaen. Vuosikokous alkaa klo 15.30. Edellisen kerran Kuhmola on täyttynyt virmailalaisista 10 vuotta sitten.

Tulevassa vuosikokouksessa yhdistys on uuden äärellä, sillä sukuneuvostosta on nukkunut pois kaksi henkilöä ja lisäksi pitkäaikaisia jäseniä on luovuttamassa paikkaansa. Viime vuonna sukuneuvoston jäsenistä menehtyivät diplomi-insinööri, sovittelija Leo Suomaa ja maanviljelijä Erkki Sipura.

Yhdistys edellyttää pääsääntöisesti vähintään kolmen vuoden jäsenyyttä sukuyhdistyksessä ennen neuvostoa nimeämistä. Neuvostoon haetaan lomakkeellajohon tulee oma ja suosittelijan allekirjoitus. Vaalitoimikunta tekee ehdokkaasta esityksen vuosikokoukseen, jossa lopulliset valinnat tehdään.

Tavoitteena on, että sukuneuvosto edustaa mahdollisimman laajasti Wirmalan suvun eri haaroja.

52-sivuiseen jäsenlehteen mahtuu paljon asiaa: lehdessä kerrotaan mm. naisten kulttuuri­kerhosta Kuhmoisissa, Kuhmoisten Harjunsalmen kirjasta, 100-vuotiaasta Haljalan päärakennuksesta Puukoisilla, elämäntyöstä Suomen pankin setelipainossa sekä Särkilahden kansakoulun ajasta vuosina 1939–1950.

Hautausmaaopastuksia pidetään kolmella paikkakunnalla. Kuhmoisten Papinsaaren hautausmaahan tutustutaan 15.7. klo 18, oppaana toimii Seppo Unnaslahti. Padasjoen hautausmaaopastus järjestetään tänä vuonna Auttoisten metsähautausmaalla ja Hanaporin kaupungissa torstaina 17.7. klo 14, oppaana Matti Jaakkola. Jämsän Miekkainpetäjän hautausmaahan tutustutaan 22.7. Veijo Naarajärven johdolla.

Sukuyhdistyksen syysretki Hämeen Härkätielle järjestetään 12.9.

Lehti on postitettu kaikille viime vuonna yhdistyksen jäsenmaksun maksaneille, ylimääräisiä kappaleita voi kysellä Inkeri Haarla-Kettuselta.