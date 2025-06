Matkailuinfo avoinna 3.8. saakka ★

Kunnan matkailuinfo satamassa aukesi maanantaina 16.6. Infossa on runsaasti lainattavia ja vuokrattavia välineitä, lainatumpia välineitä ovat fillarit ja SUP-laudat. Postikortin lähettämisen lisäksi infokopista voi ostaa Padasjoki-tuotteita.

Kolme nuorta sai kivan kesätyöpaikan infosta, jossa he pääsevät opastamaan matkailijoita ainakin suomeksi ja englanniksi 3.8 asti. Infossa toista kesää työskentelee Sini Maaranen ja hänellä työtovereinaan on ensikertalaiset Inka Pelli ja Ville Häme.

Ville Häme, Sini Maaranen ja Inka Pelli.

Myytävänä on Padasjoki Experience nothing – logolla varustettuja tuotteita, muun muassa mukeja ja T-paitoja. Kunnan matkailuvastaava Maria Virtanen kertoo, että T-paitoihin on tullut uusi väri entisten tummansinisen ja valkoisen rinnalle.

– Paita on tänä kesänä saatavilla myös turkoosina. Uutta ovat myös lasten koot paidoissa.

Lainattavien ja vuokrattavien välineiden skaala on laaja, vuokrata voi muun muassa sup-lautoja, polkupyöriä; sähköllä ja ilman sekä sähköpotkulautoja. Infosta saa kätevästi lainattua myös padel-mailat sekä frisbeekiekkoja.

– Minigolf-kenttä valmistuu juhannusviikolla padel-kentän viereen. Peliin tarvittavat välineet saa infosta.

Eri kokoisia pelastusliivejä löytyy lainattaviksi infokopin rekistä. Lisäksi matkailuinfon oppaat luovuttavat liikennepuiston polkuautojen varaston avaimia niitä tarvitseville.

– Joskus aikaa sitten käytössä ollut postikorttipalvelu on tehnyt paluun. Jokainen asiakas saa lähettää yhden postikortin maksutta. Kunta maksaa kortin ja postituksen.

Infon yhdessä nurkassa on vitriinissä vanhoja esineitä.

– Vitriinissä olevien esineiden on tarkoitus toimia sisäänheittona Kotiseututalon aikaikkunoita -näyttelyyn.

Matkailunfossa on Geopark-materiaaleja esillä, sillä evaluaattorit muun muassa Kiinasta tulevat kiertämään heinäkuussa Salpausselkä Geoparkin alueita.

Kunta vuokraa mökkiä Kalainsaaressa, joka sijaitsee lähellä satamaa. Soutuvene kuuluu mökkivuokran hintaan ja sillä voi mennä lämmittämään Kalainsaareen vaikka illaksi saunan.