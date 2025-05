Sahtiseura opintokäynnille Jokimaalle ★

Sahtiseura Humala piti kevätkokouksensa 23.5. Kaunismäen kodalla.

Hallituksen kokoonpanoon tuli yksi henkilövaihdos, kun Päivi Hoimela valittiin jäseneksi. Sirkka Heinonen toimii ulkopuolisena sihteerinä ja rahastonhoitajana.

Seura suunnitteli sahdinvalmistuksen Padas­joen mestaruuskisoja, jotka käydään perinteiseen tapaan Sahtimarkkinoilla. Sahtiseura on yhtenä tahona järjestämässä elokuvanäytöstä Sahtimarkkinoiden oheen: markkinailtapäivänä pääsee katsomaan Työväentalolle ”100 litraa sahtia” -uutuuselokuvan.

Padasjoen mestari lähtee sahtinäytteineen SM-kilpailuihin: ne pidetään tänä vuonna Lahdessa Jokimaalla. Seura järjestää entiseen tapaan elokuussa bussikuljetuksen SM-kisoihin ja kyytiin pääsee myös muita kuin jäseniä.

– Koska Sahti-SM:t on ensi vuonna Padasjoella, olemme pyytäneet paikallisilta yhdistyksiltä talkooapua. Tarkoitus olikin, että vapaaehtoisia lähtisi kisareissulle mukaan katsomaan, miten homma toimii, kerrotaan sahtiseurasta.

– Meillä on tapaaminen 3.6. Mainiemen Caravan-alueella, yritys on pääkumppanimme. Sinne voi tulla ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi, monenlaisia tehtäviä aina liikenteenohjauksesta tarjoiluun on ensi vuoden elokuussa Mainiemen sahalla pidettävissä SM-kilpailuissa.