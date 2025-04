Pakohuone kesäksi Kotiseututalolle ★

Padasjoelle on rakentumassa kovaa vauhtia ensi kesäksi uusi palvelu sekä paikallisia että matkailijoita ilahduttamaan. Neljä innokasta 4H-yrittäjää suunnittelee parhaillaan pakohuonepeliä kotiseutu­talolle.

Onni Rajala, Taavi Koskela, Jooa Perälä ja Vilho Uotila kehittelevät uudenlaista palvelua Padasjoelle.

Padasjoen 4H:n toiminnanjohtaja Salla Lindqvist kertoo, että paikkakunnan ensimmäinen pakohuone on avoinna kesäkuussa tiistaista-perjantaihin klo 12–15. Kotiseututalolla toimiva 4H-yrittäjien kahvio ja kunnan järjestämä näyttelykin ovat avoinna tiistaista lauantaihin samaan kellonaikaan.

– Nämä kolme palvelua tukevat toinen toisiaan, siksi päätimme ainakin näin ensimmäisenä kesänä pitää samat aukioloajat kaikilla. Mietimme myös ennakkovarauksen mahdollisuutta pakohuoneeseen, kertoo Lindqvist.

13-vuotiaat Taavi Koskela, Jooa Perälä, Vilho Uotila ja Onni Rajala innostuivat ryhtymään pakohuoneyrittäjiksi, toiminnanjohtajan pienellä suostuttelulla. Jooa Perälä ja Taavi Koskela ovat jo hoitaneet muutamia keikkoja 4H-yrittäjinä. Viimeisin kokouksessa kahviopalveluiden parissa.

Pakohuonetta suunnitellaan Kotiseututalon museoluokkahuoneeseen, joka toimii tavallisesti toiminnallisena entisajan luokkahuoneena: siellä tavaroihin saa koskea ja niillä leikkiä. Pakopeli -palvelu toimii siinä kesäkuun ja heinäkuussa tilassa on leikkihuone.

– Pakohuoneeseen suunnitellaan tehtäviä ja pulmia, jotka soveltuvat kaikille ikäryhmille: lapsille, nuorille ja aikuisille. Huoneen pulmia ratkomaan kerralla pääsee 2–6 henkilöä. Huoneeseen ei ole lainkaan ovea, mutta erotamme tilan laittamalla oviaukkoon paksun verhon, suunnittelevat pakohuoneyrittäjät.

Nuorilla miehellä on jo mielessä peli-idea, jota he työstävät ja jalostavat kevään aikana. Apua kehitystyöhön he saivat pakopelikouluttaja Niko Eskeliseltä, jolla itsellään on pakohuoneita Helsingissä, Tampereella ja Hyvinkäällä.

Yhden pakohuonepelin peliaika tarkentuu sitten, kun kaikki ideat on koostettu yhtenäiseksi peliksi.

– Kun aukioloaika on niin lyhyt kuin kolme tuntia kerralla, yksi peli voisi kestää noin 30–45 minuuttia, tuumivat yrittäjät.

– Kiitos Padasjoen kunnalle, kun nuoret saavat mahdollisuuden ja tilat yrittäjyyden ensiaskeleisiin.

Pakopeliä ja kahvilapalvelua on tilattu jo myös Maakesken kylätalolle Rientolaan.

Kesätyöhaku menossa

4H työllistää kesällä nuoria myös Pihlajakotiin, Visapuistoon, kierrätyskeskukseen, jäätelökioskille Liikennepuistoon sekä Makasiinimuseolle.

– Kesätyöhaku on 14.4. asti. Ihan kivasti on tullut jo hakemuksia, sanoo Lindqvist.

Kesätöitä sponsoroivat Lions Club Padasjoki, Padasjoen Säästöpankki säätiö, OP Järvi-Häme, Lauri ja Siiri Vehkajärven säätiö ja Padasjoki seura.