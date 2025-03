Voice of Padasjoki Lonin Luolassa ★

Paikallinen kuppila järjestää kaikille avoimen, leikkimielisen laulukilpailun huhtikuussa. 12.4. alkava Voice of Padasjoki –tapahtuma on kolmiosainen ja sisältää alkukarsinnan, semifinaalit ja finaalin.

– Tuomareita ei alkukarsinnoissa näe kuka laulaa. Nelihenkinen tuomaristo valitsee semifinaaliin kuusi laulajaa, kertoo baarinpitäjä Jenni Lehto.

– Alkukarsintaan ja semifinaaliin saa itse valita kappaleen, finaalissa yksi laulu on omavalintainen ja toisen määrää etukäteen tuomaristo. Taustat tulee Muvikasta, joten laulut valikoituu sen tarjonnan mukaan.

Yleisön ääni lopulta ratkaisee, sillä finaalissa yleisö saa äänestää suosikkiaan suljetussa lippuäänestyksessä. Voittajalle on luvassa maineen ja kunnian lisäksi ainakin kiertopalkintopokaali.

– Tapahtumasta olisi tarkoitus tulla vuosittainen. Toivon, että muitakin innokkaita järjestäjiä löytyy, niin että ensi vuonna tapahtuman järjestäisi joku muu.

Lehto kehitti uutuustapahtuman elävöittääkseen keskustaa. Kylällä on ollut perin hiljaista talvi-iltaisin.

– Pakko yrittää jotain, että saisi ihmiset liikkeelle. Sitä paitsi tiedän, että Padasjoella on paljon hyviä laulajia. Täällä on karaokelavalla käynyt yksikin iäkkäämpi rouva, jolla on ihan mieletön ääni. Toivoisin hänen ja muidenkin rohkaistuvan osallistumaan kilpailuun.

Lehdolta on kyselty, pitääkö osallistuakseen olla padasjokelainen. Ei tarvitse:

– Riittää, kun olet joskus kuullut mainittavan sanan Padasjoki.

Ennakkoilmoittautumisia tarvitaan 10.4. mennessä, koska ammattilaistuomareita ei viitsi ajattaa turhaan Padasjoelle. Semifinaalit lauletaan 19.4. ja finaali 26.4.

– Finaalivedot videoidaan ja julkaistaan Luolan TikTok–sivustolla. Tervetuloa ihan jokainen, iästä, sukupuolesta tai laulutaidosta piittaamatta.