Jäät eivät enää kanna

Jääkansi on tavallista ohuempi ja se voi sulaa yllättävän nopeasti. Tämän koki mönkijäkuski Päijänteellä lauantaina 15.3. ajoneuvon vajottua osittain jäihin. Kuski selvisi kuivin nahoin lähisaareen.

Hämeen järvet ovat nyt korkeammalla kuin tyypillisesti talviaikaan. Kymijoen vesistöalueen pääjärven Päijänteen vedenkorkeus on lähes 20 senttimetriä vuodenajan keskiarvoa korkeammalla. Päijänteen valuma-alueella lunta on puolet tavanomaisesta, joten vedenkorkeus ei sulamisen myötä nouse ennusteen mukaan tavanomaista kevättä korkeammalle.

Tähän aikaan talvea lumikuorma on tyypillisesti ollut 50–70 millimetriä, kun se nyt on laajalti alle 10 millimetriä. Päijät-Hämeen pohjoisosissa, jossa lumikuorma on ollut keskimäärin 80–90 millimetriä, on se nyt noin 30 millimetriä.