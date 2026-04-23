Villiinnytä pihaa, auta pölyttäjiä

WWF Suomen Ala villiksi –kampanja tuo lisää villiä luontoa pihoihin ja puutarhoihin jo kolmatta vuotta.

Kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia antamaan luonnolle tilaa pihoilla ja parvekkeilla. Yksityiset, kunnat, yritykset ja organisaatiot voivat ilmoittaa villiinnyttämiään neliöitä kampanjasivustolla.

Tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuutta ja erityisesti pölyttäjiä, joilla on valtava merkitys muun muassa ruokaturvaan. Kolme neljäsosaa maailman tärkeimmistä ruokakasveista on riippuvaisia pölyttäjistä.

Pihalle voi valita pölyttäjäystävällisiä kukkia ja jättää nurmikon ainakin osittain leikkaamatta. Monilla on jo valmiiksi niittyalueita ja villimpiä nurkkia. Olemassa olevan kasvillisuuden vaaliminen onkin paras keino. Aikaakin säästyy, kun jättää puutarhaan risu- tai lehtikasan, jolla tarjoaa suojapaikkoja siileille, hyönteisille ja linnuille.