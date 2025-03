Hirvikanta jahtikauden jälkeen 151 ★

Viime syksyn hirvijahdissa Padasjoella oli 76 lupaa, joista jaettiin 73,5. Saaliiksi saatiin 67,5: puolikas tuli ylimääräisestä vasan luvasta, joka oli ihmisravinnoksi kelpaamaton.

Vuosina 2023–2024 jaettiin 90 hirvenlupaa ja saatiin saaliiksi 69,5, jäävä kanta ilmoitettu 138.

– Kaatomäärät on melkein samat kuin edellisenä vuonna, mutta hirviä oli enemmän liikkeellä, vaikkakaan ei sillä kannalla kehua voi. Mielestämme ollaan hyvin neutraalitasolla, ottaen huomioon metsänomistajat ja liikenne. Muutama hirvikolari on ollut aika paha, mutta ei onneksi ole henkilövahinkoja sattunut, toteaa Padasjoen Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Siljander.

– Jääväksi kannaksi on ilmoitettu 151. Taulun risteyksestä Rekolan metsäautotielle olevalla välillä on ainakin 2–3 eri laumaa, joissa 4–6 hirveä porukassa.

Siljander varoittaa myös Taulun soramontun seudusta ja Katumaisten tienoosta, jossa on ollut hiljattainkin hirvikolari.

– Kannattaa ajella varovasti. Samaten Nyystölä Maakeski osuudella, kuten aina.

Valkohäntäpeuran lupia jaettiin 26 ja käytettiin 11. Jääväksi kannaksi on arvioitu 86.

– Nyystölä, Maakeski, Taulu ja Kasiniemi on paikkoja, joissa havaintoja ja jäävää kantaa on ilmoitettu enemmän. Ilveskanta on kasvanut niin voimakkaasti, että taitaa kauriit ja peurat hävitä kokonaan.

Ilves kuvattu kirkonkylällä 14.3.

Susi Syrjäntakana ja Virmailassa

Lähiaikoina on tehty näköhavainto sudesta Syrjäntakana ja jälkihavainto Virmailassa. Kysessä on Siljanderin mukaan yksittäinen susi, joka ei ole aiheuttamassa vaaraa.

– Toivomme kaikista suurpetohavainnoista ilmoitettavan petoyhdyshenkilöille, Padasjoen yhteystiedot löytyy ainakin Riistainfon nettisivuilta.

Yhteyksissä voi olla myös RHY:n toiminnanohjaaja Jukka Iloseen 0400254537 tai puheenjohtaja Pekka Siljanderiin 0400414766.