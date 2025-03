Ulkoilutapahtuma Miestämällä ★

Arrakosken kyläyhdistyksen viime vuonna aloittama ulkoilu- ja pilkkikisatapahtuma Miestämällä saa jatkoa sunnuntaina 9.3.

Klo 10–14 Miestämä-järven jäällä Arrakoskella pidettävässä tapahtumassa on tiedossa mukavaa ohjelmaa kaikenikäisille. Ulkoilutapahtumaan osallistuminen on maksutonta, pilkkikisaan on pieni osallistumismaksu.

Ulkoilmasta nauttimisen ja pilkkimisen lisäksi on mahdollisuus kokeilla Padasjoen Ladun maastopyöriä sekä päästä moottorikelkka-ajelulle. Pikkusaaressa on makkaranuotio tapahtuman ajan ja lisäksi voi herkutella Arrakosken kyläyhdistyksen puffetin antimilla.

Pilkkikisassa on sarjoina naisten, miesten ja lasten/nuorten joukkuekisa. Kaikki lapset palkitaan!

Käynti jäälle Kaukelasta tai Särkiön marjarannasta.