Toimelapalvelut jatkaa yhdistyspohjaisena arjen avun tarjoajana ★

Kesällä liikkui huhuja Toimela ry:n toiminnan loppumisesta, ehdittiinpä jopa yksi yhdistyksen lopettamiseen tähtäävä jäsenkokouskin pitää.

Huhut eivät olleet tuulesta temmattuja, sillä yhdistys pohti ja kartoitti mahdollisuutta jatkaa toimintaa yrityspohjalta. Siitä kuitenkin luovuttiin, koska yrityksenä Toimelan alkuperäistä ajatusta ei oltaisi pystytty täysin toteuttamaan.

Joukkuekuvassa koko Toimelan jengi sähköauto Erkkiä myöten: Mika Vall, Hanna Syrjänen, Henri Mäkinen, Saija Lampen, Arja Mäkinen, toiminnanjohtaja Erja Mäkipää ja edessä pötköttelevä osa-aikaeläkeläinen ex-toiminnanjohtaja Ari Blomberg.

Toimelapalveluiden ensisijaisena tarkoituksena nimittäin on edesauttaa ihmisten kotona asumista, kohtuullisin kustannuksin, asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtien.

– Meille pieni on suurempaa kuin suuri, sillä pienen avun toteuttaminen on helppoa sekä tarvitsijalle että sen tekijälle, mutta vaikutus on monesti todella suuri, kertoo Ari Blomberg.

Kodin siivous on edelleen iso osa Toimelan toimintaa, mutta entistä useammin työtehtävät liittyvät muuhunkin kodin, pihan tai asiakkaan hyvinvointiin.

–Meiltähän ostetaan aikaa, jonka käytöstä asiakas itse päättää, haluamallaan tavalla. Teemme tarvittavat tehtävät ja aikaa on myös kuulumisten vaihtamisille, kertoo toiminnanjohtaja Erja Mäkipää.

Keväällä Toimelan ateriapalveluihin saatiin vahvistuksena Henri Mäkinen. Hän vastaa ruokakuljetuksista Erkiksi nimetyllä sähköautolla.

– Parivaljakko onkin ollut toiminnallisesti sekä taloudellisesti viksu ratkaisu ruokapalveluumme. Henri auttaa myös tietoteknisissä asioissa ja on apuna laskutuksessa.

Kesällä uutena tuunarina on aloittanut Saija Lampen. Saija työskentelee myös avustajana Padasjoella Annan eläinlääkäripalveluissa, sekä toiminimellä klassisena hierojana ja koirien fysioterapeuttina. Hän kurvailee myös Henkan apuna ruoanjaossa ja avustaa siivouk­sissa Arjaa ja Hannaa.

Entistäkin ehompina työssään jatkavat Hanna Syrjänen ja Arja Mäkinen. Hanna on ollut Toimelan palveluksessa jo yli 20 vuotta ja Arjakin jo noin 2 vuotta, joten ammattitaitoa ja tuntemusta paikallisiin asiakkaisiin on karttunut runsaasti.

Apua löytyy myös puutarhatöihin. Vallin Mika kuuluu Toimelan vakiokalustoon ja auttelee aina kun marjastukselta/kalastukselta ehtii.

– Maksupäätekin on hankittu, joten kortilla maksaminen sujuu vaivattomasti ja nopeasti, asiakkaan niin halutessa, vinkkaa Mäkipää.

Tuunareiden jaksamista työnantaja auttaa hankkimalla uimahalli-/kuntosalikortin, niitä käyttämällä työtekijät voivat paremmin ja se heijastuu myös asiakkaisiin.

– Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman stressittömän työympäristön vaihtoehdoksi kiireiselle työelämälle. Kaikkia pitää kohdella arvokkaasti ja kunnioittaen. Kiitoksilla ja pikku kehuilla saamme yhdessä paljon hyvää aikaiseksi, huumoria unohtamatta, päättää Mäkipää.