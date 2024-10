Suomen-poika, sotaveteraani Jahilo on kuollut ★

Suomen-poika Jaanus Jahilo on kuollut 29.9. Hän oli Lions Club Padasjoen kummiveteraani. Suomen-pojista elossa Virossa on enää Artur Roopalu, jota on tukenut puolestaan Padasjoen reserviläisyhdistykset.

99-vuotiaaksi elänyt Jahilo syntyi 5.3.1925 Palmsen kunnassa, jossa hän työskenteli maanviljelijänä. Suomen armeijaan hän liittyi 10.10.1943.

Suomen-pojiksi, viroksi Soomepoisid, kutsutaan miehiä, jotka pakenivat ja liittyivät Suomen puolustusvoimiin vapaaehtoisiksi jatkosodassa (1941–44). He eivät halunneet tulla pakkovärvätyiksi Saksan armeijaan.

Jahilo ja Roopalu olivat aluksi koulutusleirillä Taavettissä, josta heidät siirrettiin torjuntataisteluun Viipurinlahdelle ja Vuokselle.

Virolaisista muodostettiin jalkaväkirykmentti 200. Heitä oli vapaaehtoisina jatkosodassa noin 3400, joista kaatui noin 200. Kotimaahan palasi runsaat 1900 miestä, länteen muutti 1200 ja Suomeen jäi 160 miestä.

Sodan jälkeen Jahilo lähetettiin täydennyskoulutukseen, Roopalu Tarton rintamalle sotimaan saksalaisten rinnalla neuvostojoukkoja vastaan. Jahilon vanhemmat kyyditettiin Siperiaan, perheen maatila joutui kolhoosin alaisuuteen. Veli katosi. Jahilo joutui puoleksitoista vuodeksi vankilaan, kun Roopalu sai 25+5 vuoden tuo­mion kuolemanleirille. Vangit työskentelivät uraanikaivoksessa, jossa ihmisiä nääntyi kuoliaaksi kesken raadannan.

Jos Suomen-poikien menneisyys paljastui, yleisin rangaistus oli pakkotyö vankileirillä, mutta myös kuolemanrangaistuksia langetettiin. Osa Suomen-pojista jatkoi taisteluaan neuvostovaltaa vastaan metsiin kätkeytyneinä sisseinä. Suomi pakotettiin luovuttamaan ”maanpetturit”.

Vuonna 1993 Suomen valtio maksoi Suomen-pojille kertakorvauksena 2000 markkaa. Sittemmin Suomi on kustantanut heille myös kuntoutusta ja maksanut rintama-avustusta. He ovat saaneet valtiollisia ja Sotaveteraaniliiton huomionosoituksia.

Jahilo ehti kertomaan tarinansa vuonna 2022 julkaistussa dokumenttielokuvassa Kiiluvees – Vanavedessä. Jahilo vieraili Suomessa useita kertoja, elokuvan ensi-illassa hän kertoi seuraavansa tarkkaan Ukrainan sotatilannetta. Sotimisestaan Suomessa hän vaikeni puoli vuosisataa.

Vain yksi Suomen-poika enää Virossa

Virossa on elossa enää yksi Suomen-poika, Artur Roopalu. Kanadassa ja Ruotsissa oli elossa ainakin vielä vuoden alussa muutama Suomen-poika.

Suomen-poikia ovat tukeneet vuosien saatossa useat Lions Clubit ja reserviläisjärjestöt. Yksittäiset henkilötkin ovat lähettäneet ”kummiveteraanilleen” avustuksia ja joululahjoja.

– Padasjoen Lions Club ja Padasjoen reserviläiset ovat kunnioitettavan pitkään tukeneet Suomen-poikia, viime vuosina juuri Jaanus Jahiloa ja Artur Roopalua, kiittelee Suomen 1939–1945 pääkaupunkiseudun perinneyhdistyksen toiminnanjohtaja Rauno Loukkola.