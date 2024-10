Magic Hook NYT messuille Riikaan ★

Kaikki kahdeksan tämän lukuvuoden NYT-yritystä on rekisteröity.

Viime viikolla esittelimmekin jo uusista yrityksistä neljä: Pehmoisaa NYT, Mukavuus 24/7 NYT, AnniElivaana NYT sekä Takapihan pojat NYT. Rivinsä järjestykseen ovat saaneet myös Magic Hook NYT, Allegretto NYT sekä SokeriSydän NYT, vaikka eivät toissa viikon Sadonkorjuumarkkinoille vielä ehtineetkään.

Takarivin Charis Carola Leppik, Miisa Kytölä, Jutta Pusa ja Saana Ihalainen muodostavat Magic Hook NYT –yrityksen, takarivissä myös käsitöitä myyvä Anni Rantanen (AnniElivaana NYT). Eturivissä Crista Mäkinen (Allegretto NYT), joka tarjoaa kantele-esityksiä, taidetta ja käsitöitä kauppaava Bohdana Turupova (Mukavuus 24/7 NYT) sekä SuklaaSydän NYT –makeisyrityksen perustanut Vivian Nieminen.

Magic Hook NYT-yrityksen ovat perustaneet neljä lukion senioria. ”Taikakoukun” toimitusjohtaja on Charis Carola Leppik, markkinoinnista vastaa Saana Ihalainen, talous­vastaavana toimii Jutta Pusa ja Miisa Kytölän vastuulla ovat tuotteet.

– Liikeideana on virkata ekologisia ja pestäviä kestopuhdistuslappuja jämäpuuvillalangoista. Avaimenperiä ja hiusdonitseja syntyy sivutuotteina. Materiaaleja saamme kotoa ja koululta, kertoo Miisa.

Padasjoen lukiolla käynnistyi kymmenes lukuvuosi kansainvälisissä yrittäjyyskasvatusprojekteissa. Nykyinen projekti on viime vuonna alkanut Central Baltic Young Entrepreneurs eli CBYE. Padasjoen lukio on yksi Suomen viidestä mukana olevasta koulusta. Magic Hook NYT matkaakin jo ensi viikolla yhdessä opettajansa Marja-Riitta Tikkalan kanssa Riikaan projektin Kick-Off-tapahtumaan. Tuotevastaava Miisa kertoo, että Riikan matkaan mennessä tuotteita ja visuaalinen ulkoasu olisi saatava valmiiksi.

– Täytyy miettiä millaisen myyntipisteen ja millaisia mainoksia sinne teemme, sanoo Miisa, jolla puikot laulavat kotona vapaa-ajalla.

Käsityöharrastuksen joskus virkkaamisella aloittanut Miisa neuloo nykyisin enemmän kuin käyttää virkkuukoukkua.

– Olen myös aloitellut VPK:ta ja haluaisin päästä ajamaan rallia, kertoo kohta ajokortin saava Miisa.

Taiteellisesti lahjakkaat Saana ja Jutta tykkäävät vapaa-ajallaan piirtää, Jutta soittaa myös pianoa.

Myös Carola maalaa, piirtää, lenkkeilee ja katselee elokuvia mielellään vapaa-ajalla.

Seitsemäsluokkalaisen Crista Mäkisen Allegretto NYT tarjoaa kantele-esityksiä.

– Allegretto on musiikkitermi ja tarkoittaa melko nopeaa, kertoo normaalikokoa hiukan isompaa konserttikanteletta soittava Crista.

Seitsemän vuotta kannelta soittanut Crista valitsi kanteleen aikanaan soittimekseen sen monipuolisuuden vuoksi.

– Minut voi tilata yksityiskotiin tai johonkin julkiseen tilaan esiintymään. Esittävät kappaleet voimme valita yhdessä tilaajan kanssa tilaisuuden luonteen mukaisesti.

Crista aikoo markkinoida yritystään laittamalla mainoksia ilmoitustauluille. Musiikin lisäksi kaukelalainen harrastaa liikuntaa.

– Käyn tennisharjoituksissa kerran viikossa.

Kahdeksasluokkalainen Vivian Nieminen puolestaan on tuplayrittäjä. Kirkonkyläläisellä on 4H-yritys, jonka nimissä hän siivoaa ja tekee pihatöitä, minkä lisäksi hänellä on vastaperustettu SokeriSydän NYT -yritys.

– Leivon karkkeja myyjäisiin. Äidin kanssa yhdessä mietimme, millaisen yrityksen voisin perustaa. Saimme aikaan pitkän idealistan, josta sitten valitsin makeimman idean.

Vivian aikoo valmistaa kolmea tai useampaa makeislajia myyntiin.

– Seiskalla minulla oli kaverin kanssa yritys, joka valmisti vauvoille tuttinauhoja ja heijastimia. Uskoisin, että makeiset menevät paremmin kaupaksi, ainakin kohderyhmä on laajempi, sanoo kotona muutenkin herkkuja ja joskus ruokaakin kokkaileva Vivian.

Kiireinen, kahta yritystä pyörittävä nuori nainen rentoutuu vapaa-ajalla kirjoja lukien.

Kahdeksas NYT-yritys on kahden oppilaan PeePoo NYT, joka suunnittelee mm. logoja ja nettisivuja yrityksille.