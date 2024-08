Torstaina elokuun 8. päivänä 1974 ★

Kasiniemen koulusta YIT:n monitoimikeskus. Oy Yleinen Insinööritoimisto on vuokrannut Padasjoen kunnalta Kasiniemen koulun henkilökuntansa kurssi- ja vapaa-ajan keskukseksi. Koululla tarjoutuu mainiot mahdollisuudet urheilun harrastamiseen.

Kutsuvieraina oli Kasiniemen kyläläisiä ja Padasjoen kunnan edustajia.

Päijänteen pinta yhä nousussa. Runsaiden sateiden sekä pilvisestä säästä aiheutuneen vähäisen haihtumisen vuoksi ovat vesien pinnat kuluvana kesänä tavallista korkeammalla. Esimerkiksi Päijänteellä on veden korkeus (78,50 m) tällä hetkellä reilusti toistakymmentä senttiä viime kesän vastaavaa ajankohtaa suurempi. Päijänteen pinta on tänä kesänä noussut tuntuvasti myös keskiarvon yläpuolelle ja normaalista poiketen on jatkuvasti vähäisessä nousussa.

Viena Mertsalmen kuultokudoksia Hollantiin taidenäyttelyyn. Syyskuun alussa avattavaan amsterdamilaiseen taidenäyttelyyn tulee mukaan kuuden padasjokelaistaiteilijan kuultokudosta. Näyttelyn järjestäjät olivat käyneet alkukesästä Kauratteen koululla ja pyytäneet Mertsalmea mukaan näyttelyyn.