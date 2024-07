Museonäyttely kertoo entisajan matkailusta ★

Kotiseututalolla on tiistaina 16.7. alkanut uusi näyttely Poimintoja Padasjoen museokokoelmista. Näyttely on avoinna 4.8. saakka ja sinne on vapaa pääsy.

Kotiseututalolla näkyy matkailun muutos 1800-luvun matka-arkuista aina 1960-luvun lomavarusteisiin.

Tohtorinna Hanna Silfvastin matka-arkku on nähtävillä.

Lahden Malvasta on saatu seinien somisteeksi matkailujulisteita ja vanhoissa lehtiartikkeleissa mainitaan Padasjokikin.

Padasjoella ensimmäiset huvila-asukkaat 1800-luvulla olivat herrasväkeä, jotka keväällä muuttivat kimpsuineen maalle ja syksyllä lähtivät vielä isommat kuorman kanssa, kun mukaan oli pakattu kesän sato. Myöhemmin mökkeily ja myös matkailu keskiluokkaistui.

Polkupyörä on Padasjoen Nuorisoseuran kotiseutukokoelmasta, joka on kunnan kokoelman toinen peruskokoelma.

Näytöllä pyörii nyt vanhoja valokuvia A.Th.Böökin ja Jaakko Schultzin kokoelmista.

Vitriinissä on pienesineitä omasta kokoelmasta sekä yksityiskokoelmasta.

Kotiseututalon pysyvä näyttely kertoo kätilö Anna Niirasen arjesta Padasjoella vuosisata sitten. Entisajan luokkahuoneessa voi vaikka leikkiä koulua.

Yleisötapahtumia ja yksityistilaisuuksia on talolle varattu mukavasti. Arwidsson-seuran perinteinen luentotilaisuus on perjantaina 9.8. ja tulossa on myös mm. kirjaesittelyjä ja kotiseutuhistoriaa. Syyskuussa on jälleen sieninäyttely.