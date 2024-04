Evon retkeilyalueella painotetaan monimuotoisuutta ★

Evon retkeilyalue on suosittu retkeilykohde. Viime vuonna alueelle tehtiin lähes 63 000 käyntiä. Evolla on myös suosittu Niemisjärven virkistyskalastuskohde.

Evon retkeilyalueella on muutaman viime vuoden aikana kunnostettu retkeilyreittejä ja -rakenteita ja työtä jatketaan vielä ensi kesänä.

Retkeilyrakenteiden kun­nostuksiin myönnettyjen lisärahoitusten turvin suuri osa varsinkin kaikkein vanhimmista ja huonokuntoisimmista rakenteista on saatu korjattua ja samalla on lisätty myös esteettömiä palveluja. Metsähallituksen ylläpitämä Evon retkeilyalue soveltuukin hyvin myös perheiden päiväretkikohteeksi.

Niemisjärven virkistyskalastuskohde houkuttelee Evolle runsaasti myös kalastajia. Niemisjärvellä toimii kesäaikaan Pikku-Apajan ylläpitämä kioski, joka avautuu kesäkaudeksi 1.5.

Alueen luonto on monipuolinen. Retkeilyalueeseen sisältyy sekä laajoja suojelualueita että retkeilyyn ja muuhun luonnossa liikkumiseen soveltuvia monikäyttömetsiä. Metsienkäsittelyssä painotetaan monimuotoisuutta sekä virkistyskäyttö- ja maisema-arvoja.

Viime talvena Niemisjärvien lähistöllä on tehty maisemaa parantavia harvennuksia noin 11 hehtaarin alueella. Harvennusten tavoitteena oli parantaa maisema- ja virkistysarvoa järvien lähialueil­la lisäämällä valoisuutta ja puiden elinvoimaa sekä tuoda järvinäkymät paremmin esiin.

Korpi ennallistettiin, kulotus ensi kesänä

Retkeilyalueella on tehty myös luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimia kuten 10 hehtaarin laajuisen korven ennallistaminen viime vuoden lopulla.

Helmikuussa 2024 tehtiin luonnonhoidollista polttoa valmistelevan hakkuu. Ensi kesälle on suunnitteilla luonnonhoidollinen kulotus, jolla lisätään luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidetään Evon alueen palojatkumoa.

Evon retkeilyaluetta kehitetään maa- ja metsätalousministeriön marraskuussa 2021 asettaman Evon retkeilyalueen kehittämisryhmän linjausten mukaisesti. Sen mukaan Evon retkeilyalueesta on tarkoitus kehittää luonnoltaan monimuotoinen, retkeilijöille, kalastajille ja muille luonnossa liikkujille soveltuva ja entistäkin vetovoimaisempi virkistyskäyttökohde. Alueen kehittämisessä otetaan huomioon­ myös aluee­seen tukeutuvan yritys- ja muun toiminnan edistäminen.

Evolta on yhteys Tarukselle ja edelleen Padas­joelle ja Päijänteen rantaan asti. Reittejä on yhteensä 70 km. Vuonna 1987 perustettu Ilvesvaellusreitistö on merkitty maastoon tassumerkein. Reitistön varrella on useita laavuja, telttailualueita ja tulentekopaikkoja.

Taruksen retkeily­alueel­ta alkava 13 kilometrin pituinen Päijänne-Ilves-reitti päättyy Padasjoen laivarantaan.