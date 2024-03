Toiletin hana vuotaa ★

Kunnanjohtajan viranhoitoa ohjaa lainsäädäntö ja kunnan omat toimintaan liittyvät säännöt. Viran vastuut ja velvoitteet määrittyvät pykälien kautta. Lain velvoittamassa johtajasopimuksessa määritellään astetta täsmällisemmin tavoitteita, työsuhteen ehtoja, rajanvetoa luottamushenkilö ja viranhaltijaorganisaation välillä sekä ns. hyvän sään aikana on todettu ja yhteisesti hyväksytty menettelytavat niitä vähän huonompia hetkiä varten.

Padasjoen kunnanvaltuusto valitsi 9. kunnanjohtajan yksimielisellä päätöksellä. Otin viran vastaan odottamatta valitusaikojen umpeutumista. Tämä sopi kunnanhallitukselle. Johtajasopimus on hyväksytty ja allekirjoitettu. Sopimus on julkinen asiakirja ja löytyy netistä kunnanhallituksen 4.3.2024 kokouksen pöytäkirjan liitteenä.

Mikään säädös ei kuitenkaan sano, miten kunnanjohtajan virkaa pitää hoitaa. Yhtä oikeaa tapaa ei ole.

Kunta on asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Luotan ihmisiin ja heidän osaamiseensa. Olen kokenut, miten sitoutuneiden ja asioihin paneutuvien ihmisten kanssa saan tehdä töitä. Unohtamatta sitä, kenellä on viimekätinen vastuu siitä, että luottamushenkilöiden päätösten mukaiset tavoitteet täyttyvät ja mahdollisiin korjaaviin toimiin tarvittaessa ryhdytään.

Yksittäisestä kunnasta täysin riippumattomat asiat vaikuttavat yhtäältä viran hoidossa onnistumisen edellytyksiin kuin ylipäätänsä mahdollisuuksiin täyttää asetettuja odotuksia. Yksi suosikkilauseistani kuuluu ”meillä on erilaisia titteleitä ja tehtäviä, mutta ihminen ja persoona antavat sisällön kaikelle tekemiselle”.

Johtaminen on yksi ulottuvuus arjessa. Kunnanjohtajalla on – vain – yksi esihenkilö eli kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus kollegiona tekee päätöksiä, joiden operatiivisesta toimeenpanosta kunnanjohtaja vastaa koko kunnan organisaation osalta. Padasjoella kunnanjohtaja on neljän henkilön esihenkilö.

Omat johtamisoppini ovat enempi käytännön mukanaan tuomia kuin kirjoista opittuja. Yksi oppi on entisen pääministerin minulle sanoma ”luotan sinuun, mikäli en luottaisi se tarkoittaisi samaa kuin tekisin sinun työsi”. Padasjoella on ainakin tähän asti pärjännyt ihan oman äidin opeilla ”tervehdi ihmisiä”, ”ole kohtelias” ja ”anna arvo jokaiselle ihmiselle”.

Mitä sitten on kunnanjohtajan työ? Näkyvimmät osat ovat toimiminen kunnanhallituksen virkavastuullisena esittelijänä ja viran puolesta pidettävät puheet. Kunnan edunvalvonta, kollegojen kanssa pidettävät kokoukset ja sidosryhmien tapaamiset täyttävät kalenteria. Jos lyhyesti pitäisi kuvata, mitä arkeen sisältyy, voi ihan vaatimattomasti todeta ”ihan kaikkea ja vähän vielä päälle”. Palaverejä, tapaamisia, tilaisuuksia, puheluja, sähköposteja, lukemista, kirjoittamista, läsnäoloa, kuuntelemista jne jne jne. Pienempien ja suurempien ”tulipalojen ” sammuttamista sillä nyanssilla, että kun asiat tulevat kunnanjohtajan pöydälle, niissä on lähes aina jo jotain mennyt pieleen.

Virheitä valitettavasti tekee jokainen. Minullekin niitä on tullut jo useita. Sellainenkin sanonta on olemassa, että ”hän, joka ei tee virheitä, ei tee mitään muutakaan”. Toistaiseksi virheet ovat suuruusluokaltaan olleet palaverien unohtamisia tai dokumentin lähettämisiä väärään osoitteeseen. Virheitä ei pitäisi kenenkään pelätä, eikä energiaa juurikaan kannattaisi käyttää niiden ”metsästämiseen”. Tämän kirjoitan tietäen ja tiedostaen, että asiat pitää tehdä oikein – säännösten ja tehtyjen päätösten mukaisesti, mutta siitäkin omaan kokemusta, että virheiden pelossa ei sitten uskalleta tehdä oikein mitään. Käsi ylös virheen merkiksi. Korjataan se mikä/mitä pitää korjata ja tehdään seuraavalla kerralla paremmin.

Milloin kunnanjohtaja sitten on töissä? Kun valo palaa työhuoneessa? Kun auto on Kuntalan parkkipaikalla? Vai olisiko sittenkin joku muu tapa määritellä asiaa.

Saattaa olla ainakin kaksi eri vastausta, mikäli asiaa kysyy Kellosalmentiellä koiraa ulkoiluttavalta vapaa-ajanasukkaalta tai kotona ”toimivalta johdolta” – vastaan molemmille, sillä molemmathan ovat jo lähtökohtaisesti oikeassa – katsantokannan pienestä vivahde-erosta huolimatta.

Kunnanjohtajan pitäisi monien mielestä tietää ihan kaikista asioista ihan kaikki ja vielä vähän enemmänkin. Se, että koulun poikien toiletin hana vuotaa on tietenkin tärkeä tieto, sillä kuluuhan vettä hukkaan ja saattaa aiheutua isompikin vahinko, mutta jospa ilman tuotakin tietoa voisi olla ihan oikea kunnanjohtaja – kuntalaisille, joiden arjessa palveluiden toimivuus on ykkösasia ja on tärkeää, että ihmiset saavat tehdä sitä työtä, johon kullakin on paras osaaminen ja tieto.

Juha Rehula