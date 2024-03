Padasjoki valmistautuu tapahtumarikkaaseen kesään ★

Yhdistysilta veti valtuustosalin täyteen väkeä. Kunnan viranhaltijoista tilaisuuteen osallistuivat kunnanjohtaja Juha Rehula, hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela, matkailuasioista vastaava ympäristösihteeri Maria Virtanen sekä liikuntakoordinaattori Mari Engberg.

Edessä istumassa valkoisessa puserossa Tiina Västilä Päjänne-Leaderista, Västilän takana kunnanjohtaja Juha Rehula vierellään Jaakko Räty PHLU:sta.

Kyläaktivaattori Tiina Västilä kertoi yhdistysväel­le Leader-hankkeista.

– Uusi ohjelmakausi on käynnissä ja uusia hankkeita saa ryhtyä reippaasti hakemaan. Nuorisoleader on 13–12-vuotiaille suunnattu maksimissaan 500 euron suuruinen tuki. Hakijana voi olla nuorten oma ryhmä tai yhdistys, jolla on toimintaa nuorille tai joka haluaa aktivoida nuoria mukaan toimintaansa. Sitä voi hakea tapahtumiin, harrastusvälineisiin, kunnostusprojekteihin tai nuorisoyrityksen hankintoihin, mainosti Västilä.

– Padasjoella on hyvin jäljellä rahaa nuorten projekteihin. Se on vanhaa, niin sanottua kuntarahaa, jota on haluttu kohdentaa nuorten aktivointiin.

Isommissa Leader-hankkeissa on strategian mukaan kolme painopistettä, joihin hankkeiden tulisi liittyä.

– Kehittämishankkeessa tuki on 85% ja oma rahoitusosuus voi olla myös talkoita. Maksimissaan rahoitusta saa 100 000 €.

Haku tehdään sähköisesti Hyrrässä: hyrra/ruokavirasto.fi. Hakemuksia käsitellään hallituksessa noin kerran kuussa.

Tulossa on piakkoin rahoitus myös 2–8 000 euron pienhankkeille. Tällaisia voisivat olla mm. Kellosalmi-Seitniemi-Virmaila kyläyhdistyksen suunnittelema hanke, jossa Kellosalmen tielle Alijärven kohdalle hankittaisiin opasteita sekä Kasiniemen suunnittelema kylälaiturihanke.

4.5. on kyläkalaasi eli maakunnallinen kyläjuhla Vuoden kylässä Vesivehmaalla.

– Siellä jaetaan kunniamerkkejä, joita voitte tekin kyläaktiiveillenne hakea, vinkkasi Västilä.

Päijännepurjehdus palaa Padasjoelle

Petri Korteniemi Lahden purjehdusseurasta kertoi olleensa aikanaan sopimassa silloisen kunnanjohtaja Heikki Jaakkolan kanssa Päijännepurjehduksen siirtämisestä Pulkkilanharjulta Padasjoelle.

– Siirto tapahtui turvallisuussyistä, sillä Pulkkilanharjulla ei ollut suojaisia satamia. Meidän kannalta ei ole parempaa paikkaa järjestää purjehdusta kuin Padasjoen satama. Tänne mahtuu riittävä määrä veneitä ja satamaan on helppo rakentaa tarvittavat palvelut.

Parin vuoden kokeilun jälkeen on palattu kisamuotoon, jossa purjehditaan Päijänteen päästä päähän.

– Lähtö tapahtuu tänä vuonna Padasjoelta ja pohdinnassa on, miten saisimme kansan viihtymään satama-alueella.

Järjestäjät ovatkin miettineet satamaan kuuluttajaa, joka voisi esitellä eri venetyyppejä ja haastatella edellisvuotisia voittajia. Samoin on pohdittu, olisiko yleisön mahdollista päästä kokeilemaan purjehtimista.

Kortesniemi toivotti yhdistykset tervetulleeksi järjestämään viihdyttävämpää purjehdustapahtumaa. Nyystölän kyläyhdistys ilmoittautuikin heti myymään makkaraa satama-alueelle.

Yleisöstä heitettiin myös muutama tuore idea. Kännykästä voisi seurata veneiden kulkua ja veikkailla niiden saapumisaikaa välietappeihin tai järjestää venetyyppien bongauskilpailun.

Kylät liikkeelle

Seurakehittäjä Jaakko Räty Päijät-Hämeen Liikunnasta ja Urheilusta kertoi yhdistyksen Kylä lähtee liikkeelle –hankkeesta.

– Tämä on nuijan napautusta vaille valmis, kaksivuotinen hanke, jossa viedään liikettä ja liikuntatietoisuutta syrjäseudulla asuvien lapsiperheiden arkeen, kuitenkaan ikäihmisiä unohtamatta. Tarkoituksena on toteuttaa yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa tapahtumia, luoda uudenlaisia toimintamalleja ja tuoda virtuaalisia liikuntahetkiä reuna-alueille.

Kylä lähtee liikkeelle –hankevetäjä aloittaa huhtikuun alusta, jolloin projekti lähtee toden teolla liikkeelle. Räty itse on alueellisen liikkumisohjelman harrastamisen työryhmän projektipäällikkö.

PHLU:lla on menossa myös oma kehittämishanke 10 muun aluejärjestön kanssa: Harrastamisen Suomen malli edistää koulupäivän yhteydessä toteutettavaa harrastustoimintaa. PHLU tarjoaa myös ilmaisia koulutuksia ihan kaikille. Tulossa on mm. kaksi Seurassa on hyvä olla –työpajaa ja järjestyksenvalvojakursseja.

Varautuminen esillä

Kunnanjohtaja Juha Rehula kertoi, että hän kutsuu vielä ennen pääsiäistä koolle henkilöitä muutamista järjestöistä pohtimaan varautumiseen liittyviä asioita.

– Varautuminen on kunnan velvoite ja kunnan vastuulla. Päijät-Sote huolehtii monista asioista, mutta on hyvä sopia, että mitä järjestöt tekevät silloin, jos tapahtuu jokin isompi härdelli. Aika omavaraisia varmasti olemme sellaisessa tilanteessa.

Maria Virtanen muistutti yhdistysväelle, että kunnalla on erikokoisia tiloja vuokrattavana mm. ko­kous­käyttöön.

– Kotiseututalolla voi kokoontua kahvion tiloissa tai isomman joukon kyseessä ollessa salissa, Mainiemen saha soveltuu isojen tilaisuuksien pitoon ja kirjaston vieressä etätyöskentelytilassa kokoontuu mukavasti pienempi ryhmä.

Jos tilaisuudessa soitetaan musiikkia, on tilaisuuden järjestäjän itse maksettava jatkossa teostomaksu.

4H-toiminnanjohtaja Katri Suntela huomautti, että hänen kauttaan voi 4H-yrittäjältä kysyä kahvitusta kokouksiin tai muihin tilaisuuksiin.

Viime vuoden tapaan kunta on palkannut kesäksi somettajan, joka jalkautuu myös kyliin ja kesän tapahtumiin.

Kylänraitin yrittäjät tulevat myös ensi suvena pitämään kesätoria Keskustorilla perjantai-iltapäivisin.

Hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela muistutti, että nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripuolen vuosiavustukset ovat haettavissa 2.4. asti.

– Kunnalla on myös taas menossa kesätyökampanja. Yhdistykset ja yritykset voivat saada avustusta 15–19-vuotiaan kesätyöllistämiseen. Lisäksi toivoisin, että ottaisitte yhteyttä ky­lien uimarantojen tarpeista hyvissä ajoin, jotta esimerkiksi uudet pelastusrenkaat olisivat heti kauden alkaessa käytössä.

Kunta palkkaa kesäohjaajan, jota myös kylät voivat tarpeen mukaan käyttää.

Katri Suntela edusti tilaisuudessa myös Vanhempainyhdistystä.

– Viime kesänä aloitetut Koko kylä pelaa –illat saavat jatkoa ja on ollut puhetta, että kun meitä vanhempia on eri kylistä, niin jokainen ottaisi omalle kylälleen järjestettäväksi näitä peli-iltoja silloin tällöin.

Arrakosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Särkiö kertoi, että idea nuorisojäsenestä tuli nuorilta itseltään ja että heillä on valtavasti hyviä ideoita.

– Kesälle on suunnitteilla ainakin lasten jalkapallo­turnaus.

Elokuvia Rientolaan

Lopuksi käytiin nopea kierros kylien tulevista tapahtumista. Maakeskessä ollaan tekemässä Rientolaan etätyöpisteitä.

– Tarkoitus on alkaa esittää elokuvia noin kerran kuussa ja etsinnässä onkin kylätaloemäntä tai -isäntä, joka pitäisi huolta talosta ja hoitaisi ravintolapuolta tilaisuuksien aikana, kertoi kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marjatta Ojala.

Nyystölän kyläaktiivit kertoivat, että Monuksen saunalla maalataan talkoilla ja tehdään puupolku saunalta rantaan. Uimarannalle olisi tarkoitus saada myös istumapaikkoja. Pitkän tähtäimen suunnitelmassa olisi saada huvimaja rantaan.

– Kesällähän meillä on taas Monuksessa rantajumppa, kertoivat Päivi Hoimela ja Pirjo Apajainen.

Toritulla talkoillaan ja uudistetaan luontopolun pitkospuita, lisäksi Sepänmäelle on tarkoitus hommata kompostivessa.

– Sepänmäellä poltetaan kokko pääsiäisenä ja järjestetään lapsille pääsiäismunien etsintää, sanoi Marja-Liisa Aidantausta.

Vesijaon kyläyhdistys toipuu Merja Puupposen mukaan vielä valtavasta kyläkirjaprojektista.

– Nakukymppi tietenkin järjestetään. Meillä on paljon myös pieniä pesäpallon pelaajia, joten olisi mukavaa saada kunnan kesäohjaaja Vesijaolle vetämään heille ohjattua toimintaa.

Kasiniemessä kesä aloitetaan jälleen maastojuoksu- ja -pyöräilypäivällä. Tapahtumakalenterissa on lisäksi edellisvuosien tapaan toripäivä, bändi-ilta ja venetsialaiset.

Tilaisuuden lopuksi pohdittiin, miten kunnan uudistetuille nettisivuille saatiin saataisiin Padasjoen vireästi toimivat kylät esille. Osalla kylistä ei ole omia nettisivuja, Arrakoski sellaisia rakentaa parhaillaan. Kylien tiedot olisi kyläedustajien mukaan ehdottomasti saatava kunnan sivuille ja mahdollisesti myös karttaa kylien sijainnista, jotta muuttajat, matkailijat ja tapahtumiin tulijat voisivat suunnistaa helpommin.

Kunnan edustajat muistuttivat kyliä vielä talkootonnista.

– Täällä on yhdeksän hienoa kylää, jotka ovat kateellisia toisilleen. Käyttäkää ihmeessä touhutonni hyväksenne. Säästöpaineet ovat tulevina vuosina kovat, mutta kylät ovat viimeinen, joista säästetään, lupasi kunnanjohtaja.

Kasinimessä kunnostettiin viime vuoden rahalla Kokkopirttiä, kirkonkylässä rakennettiin Ilmoilaan laituri, Arrakoskella kunnostettiin maitolaituria, Nyystölä hankki Monuksen keittiöön kodinkoneita ja Vesijako suuren määrän pesäpallovälineitä.

Kunta on Sahtimarkkinoilla mukana omalla osastollaan, johon kutsutaan myös kylien edustajia paikalle.