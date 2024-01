Kinnari mukana Stubbin vaalitapahtumissa ★

Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkoi eilen keskiviikkona 17.1. ja jatkuu tiistaihin 23.1. saakka. Vaalitapahtumia presidentinvaaleihin liittyen on ollut Padasjoella vähänlaisesti, ennen tiistain Kokoomuksen vaalitelttatapahtumaa oli vain Keskusta järjestänyt yhden Olli Rehniä tukevan tapahtuman marketeilla.

Padasjoen Kokoomus pisti pystyyn vaalitelttansa Ruokapadan eteen tiistaina iltapäivällä. Tarjolla oli keskustelun lomassa mehua ja makkaraa.

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Teemu Kinnari on mukana Alexan­der Stubbin tiimissä ja on jo osallistunut useampaan kampanjatapahtumaan. Tällä viikolla hollolalainen on mukana neljässä eri tapahtumassa Riihimäellä, Humppilassa, Iitissä ja Padasjoella.

– Kiertueella on ollut todella vilkasta keskustelua ja Alexia on tullut tapaamaan paljon ihmisiä. Keskusteluissa on ollut monia teemoja, mutta erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan teemat ovat olleet vahvasti esillä. Sotaa käydään meidän lähellämme ja kyllä tämä ihmisiä huolestuttaa, toteaa Kinnari.