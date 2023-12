Matkailu Päijänteen kärkityöllistäjäksi ★

Matkailu toimialana on Päijät-Hämeelle merkittävä työllistäjä, maakunnan tunnettuuden ja vetovoiman vahvistaja ja myönteisen mielikuvan rakentaja. Vuosittain Päijät-Hämeen hotelleissa majoittuu yli 600.000 vierasta, maakunnan mökeissä ja rekisteröimättömässä majoituksessa majoitusvuorokausia kertyy vähintään sama määrä – nykyään jopa enemmän. Alueen tapahtumissa, käyntikohteissa ja nähtävyyksissä vierailee vuosittain arvioiden mukaan satoja tuhansia päiväkävijöitä. Matkailun välitön kokonaishyöty maakuntaan on useita satoja miljoonia euroja, joten puhutaan merkittävästä työllistäjästä.

Raija Forsman, toimitusjohtaja

Lahden seutu – Lahti Region

Myös matkailun välilliset vaikutukset ovat merkittävät. Jokaisen matkailijan kuluttaman euron on laskettu jättävän seudun muille toimialoille noin 61 sentin verran. Päijänteen rantakunnissa viihtyvät vieraat jättävät mm. vähittäiskauppaan ja huoltoasemille euroja. Toisin päin voidaan miettiä, jos seudulla ei vierailisi vuoden aikana matkailijoita pidennettyinä viikonloppuina, lomien ja sesonkien aikana, esimerkiksi vähittäiskauppa menettäisi melkoisen määrän asiakkaistaan. Matkailun kasvu varmistaa useille kunnille palveluiden säilymisen, kun mökkikunnat jopa kolminkertaistavat asukasmääränsä sesonkeina. Vapaa-ajanasunnoista on nykyisin tullut mm. etätyöskentelyn kasvaessa ympärivuotisia, mikä on lisännyt näin matkailun merkitystä.

Matkailun edistäminen ja markkinointi on myönteisen mielikuvan rakentamista, vetovoiman vahvistamista ja kunnan sekä alueen tunnettuuden lisäämistä. Lahden seutua markkinoitaessa niin kansainvälisille vieraillemme kuin kotimaan matkailijoille kerromme yhteistyössä yrityskentän kanssa juuri niistä asioista, mistä me päijäthämäläiset olemme ylpeitä. Luonnonkauniit ja upeat maisemat, ainutlaatuinen UNESCO-statuksen saavuttanut Salpausselkä Geopark Päijänteen puhtaine vesistöineen ja Päijänteen kansallispuistoineen.

Matkailun vieraanvaraisuus syntyy alueen halusta palvella tänne tulevia matkalijoita. Entistä enemmän pääsemme kertomaan seudun aktiviteeteista ja elämyksistä, kun maakuntaamme syntyy koko ajan uusia toimijoita palvelemaan matkailijoita. Lähes kaikissa maakunnan kunnissa on alettu ymmärtää ja arvostaa entistä enemmän matkailun merkitystä ja yrittäjiä. Tasokkaiden majoitusyrittäjiemme rinnalle on syntynyt oheispalveluiden tarjoajia, kuten kuljetus-, luonto-, kalastus-, vene- ja ravintolapalveluita. Näiden palveluyritysten kautta pidämme yhteistyössä huolen, että seudulle saapuvat matkailijat haluavat palata tänne uudelleen. Vieraanvarainen kunta ja seutu vetää puoleensa ja mitä enemmän pystymme yhteistyössä tarjoamaan palveluita, sitä enemmän matkailjat jättävät seudulle euroja. Tervehdimme lämmöllä uusia matkailuyrittäjiä huolehtimaan vieraidemme viihtyvyydestä.

Lahden seudulla rakennetaan parhaillaan yhteistyössä matkailuyrittäjien, yhdistysten ja seurojen sekä kuntien kanssa vesistömatkailun kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Päijät-Hämeen vesistöalueen matkailullista merkitystä, lisätä vesistön kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja etsiä mahdollisuuksia löytää uusia tapoja hyödyntää alueen upeita vesistöjä matkailupalveluiden tuottamiseen. Valmistelussa olevan hankkeen avulla kehitetään lisäksi yrittäjien palveluiden digitaalista löydettävyyttä sekä vahvistetaan yrittäjien kansainvälistymistä. Samanaikaisesti on arvokas asia, että Padasjoen kunta on vahvistamassa sataman investointeja. Päijät-Hämeen tavoitteena on ei sen vähempää, kuin olla Pohjois-Euroopan houkuttelevin ja saavutettavin järvialue. Tämän vision toteutukseen tarvitaan kunnianhimoa ja yhteistyötä.