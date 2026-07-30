Korisevan konsertti kiinnosti – yhteislaulu soi satamassa ★

Tihkusateesta ja 14 asteen viileydestä huolimatta Palaksen uuden esiintymislavan eteen ja terassille kertyi mukavasti yleisöä, kun Arja Koriseva nousi tiistaina 28.7. estradille.

Koriseva esiintyi kesän toisessa lauluillassa. Viime viikolla yleisöä laulatti Mikko Alatalo.

Ravintoloitsija Poolo Huttunen muisteli aluksi, miten hän Millansa kanssa ensivisiitillä jo visioi yhteislauluilloista.

– Silloin jo kirjoitimme muistivihkoon, että voi kun saisimme tänne iki-ihanan Arja Korisevan. Kolme kesää sitä on yritetty ja kolmas kerta toden sanoo, totesi Huttunen.

Alun perin Korisevan piti esiintyä jo tiistaina 7.7., mutta tuolloin keikkaa päätettiin siirtää sään takia.

– Lauletaan niin kovaa, että Sysmässä kuuluu ja niitä harmittaa, kun eivät ole täällä.

Laulajaikonin mielestä esiintymispaikka Päijänteen rannassa oli ”ihan palasta”.

– Koko matkan, kun tänne ajelin, aurinkotansseja yritin tanssia ja puhallella pilviä pois. Mutta kun laulaa, tulee lämpönen.

Ennen ensimmäistä yhteislaulua, Kultaista nuoruutta, Koriseva esitti alkulauluna olosuhteisiin sopivasti ”Minut on kutsuttu hymyilemään tähän maailmaan ilottomaan. Ja valoa tuoda voin pimeään…”