Veribussi teki ensivisiitillään ennätyksen ★

Veripalvelun verenluovutusbussi kävi viikko sitten torstaina 9.7. ensimmäistä kertaa Padasjoella. Päivän aikana bussissa kävi 39 verenluovuttajaa, joista kuusi oli uusia.
– Teimme Padasjoella bussin yleisluovutuksien keräysennätyksen, mikä on todella mahtavaa, iloitsi Iida Tala Veripalvelusta.
– Haluamme Veripalvelun puolesta kiittää kaikkia luovuttajia ja verenluovutuksesta kiinnostuneita.
Tilanne oli hyvä jo bussin saapuessa, sillä nettivaurauksia oli tehty etukäteen ahkerasti. Vain kuusi aikaa oli jäljellä.
Helsingistä tullessa bussissa oli neljä hoitajaa, kuljettaja ja luovutustuolit neljälle verenluovuttajalle. Vähintään 20 verenluovuttajaa on jo kannattava määrä.
Verenluovutusbussin väki arveli, että ensi kesänä bussi saattaa hyvinkin kurvata taas Padasjoelle.