OP Järvi-Häme lahjoittaa 100 000 euroa yhdistyksille ★

Järvi-Hämeen Osuuspankin vuosi­ 2025 sujui vahvan kasvun merkeissä: pankki­ sai liki 700 uutta asia­kasta ja 500 uutta omistaja-asiakasta. Pankki teki viime vuonna erinomaisen tuloksen, 8,257 miljoonaa euroa.

Omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia 1,95 miljoonaa euroa, lisäksi tuotto-osuuksille maksetaan 4,50 % tuotto eli lähes miljoona euroa.

OP oli myös viime vuonna merkittävä yhteisöveron maksaja noin 828 tuhannen euron veroilla.

Koitin-Pertunmaan Osuuspankki yhdistyi Järvi-Hämeen Osuuspankkiin elokuun alussa.

– Yhdistymisprosessi sujui hyvin, josta iso kiitos henkilökunnallemme. Asiak­kaat ovat olleet tyytyväisiä yhdistymiseen, kertoo pankin toimitusjohtaja Teemu Sarhemaa.

– Pankki on panostanut asiakaspalveluun ja palkannut lisää henkilökuntaa. Myös tiukentuneen sääntelyn myötä on tullut tarvetta lisäresurssille. Henkilöstömäärämme tulee kasvamaan edelleen ja palkkaamme tänä vuonna vielä muutaman uuden työntekijän. Kokonaishenkilömäärämme nousee lähelle 50 työntekijää.

Uusia luottoja myönnettiin noin 70 miljoonaa euroa, mikä on merkittävästi enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Sekä asunto- että yritysluottokanta kasvoivat. Asiakkaiden tekemät rahastomerkinnät kasvoivat yli 13 % ja pankin asiakasvarat kasvoivat yhteensä lähes 5 %.

– Vuoden 2026 alusta lähtien asiakkaillamme on vapaus valita, mihin he haluavat OP-bonuksiaan käyttää ja samassa yhteydessä bonuksia kertyy entistäkin laajemmin pankki- ja vakuutuspalveluista.

Järvi-Hämeen Osuuspankin vakavaraisuus on 47,06 %. Pankin riskitilanne ja luottosalkun laatu ovat pysyneet erinomaisella tasolla. Pankin asiak­kaat ovat hoitaneet lainansa säntillisesti ja mallikelpoisesti. Ennakoitujen luottotappiovarausten määrä ja järjestämättömien saamisten määrä pysyivät edelleen alhaisella tasolla.

– Meillä oli viime vuonna ainoastaan neljä tuhatta euroa luottotappioita, kertoo Sarhemaa.

– Olemme Päijänteen alueen johtava finanssitoimija. Tehtävämme on luoda taloudellista turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja alueellemme. Vaikka toimialueemme asukasmäärä on laskenut, olemme kasvattaneet asiakasmääräämme henkilökohtaisen ja sujuvan palvelun ansiosta. Asiakkaiden luottamus on meille vahva tunnustus ja iso kiitos kuuluu osaavalle henkilökunnallemme.

Lahjoitushaku alkaa pääsiäisen jälkeen

Pankki on lahjoittanut viimeisen 10 vuoden aikana yli miljoona euroa toimialueen elinvoimaisuutta ja kehittämistä tukeviin hankkeisiin. Viime vuonna lahjoitettiin yhteensä 200 000 euroa, josta 100 000 euroa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT:lle uuden kauppatieteiden kandidaatti-maisteri –ohjelman käynnistämiseen Lahdessa.

Pankin edustajisto päätti 23.3.2026 kokouksessaan, että pankki lahjoittaa myös tänä vuonna 100 000 euroa. Lahjoitusta voivat hakea kaikki pankin toimi­alueella toimivat yleishyödylliset yhdistykset. Lahjoitus on tarkoitettu pysyvään investointiin ja tavoitteena on tukea sellaisia hankkeita, jotka tuovat iloa mahdollisimman laajalle joukolle.

Hakuaika alkaa pääsiäisen jälkeen.