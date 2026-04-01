Ennin mökki mukana taiteilijakoteja esittelevässä kirjassa

Enni Idin taiteilijakoti on esillä ”Siellä missä sydän on – kylässä taiteilijakodeissa” –kirjassa, joka on juuri ilmestynyt. Kirjailija Pirkko Soininen oli viime kesänä Seitniemellä imemässä itseensä vaikutteita padasjokelaisen ITE-taiteilijan kauttaaltaan taiteillussa kotimökissä.

Ennin mökki sisältä viime kesän Avoimet kylät -päivänä. Kuva Kellosalmen kyläyhdistys.

Kirjassa on esillä yhteensä 10 taiteilijaa kotiensa kautta. Kirjassa pohditaan, millaisia jälkiä meistä jää koteihimme ja millaisia ovat luovien ihmisten tilat, joissa taide syntyy. Paikkojen kautta Soininen tutustui taiteilijoihin ja heidän kiehtoviin elämänpolkuihinsa, joissa on paljon samaa, mutta myös paljon ainutlaatuista.

Ennin taiteilijakoti on entiseen tapaan avoinna kesäsunnuntaisin ja myös mm. Avoimet kylät -lauantaina 13.6. ja Päheet museot -viikolla 27.6.–5.7. teemalla Lapset ja lapsuus.

Soininen on turkulainen kirjailija. Hän on kirjoittanut runoutta ja kaunokirjallisuutta, taiteilijakotikirja on hänen ensimmäinen tietokirjansa.