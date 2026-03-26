NouHätä!–aluekilpailusta kakkospokaali Padasjoelle ★

Padasjoen joukkue menestyi hienosti maakunnallisessa NouHätä!–kilpailussa 18.3. Sofia Alho, Kiira Alho ja Lenni Wallenius saivat Hollolasta mukaansa kakkospokaalin.

Ensi kertaa kaikki päijäthämäläiskoulut olivat mukana kahdeksasluokkalaisten NouHätä!–kampanjassa. Digikarsinnassa 186 joukkueesta seulottiin kuusi parasta aluekilpailuun ja näistä yksi oli Padasjoen yhtenäiskoulun joukkue.

Päijät-Hämeen mestaruus jäi padasjokelaisilta vain pisteen päähän. Heinsuon koulun Sumuttajat–joukkue etenee valtakunnalliseen finaaliin Kuo­pion Pelastusopistolle, jossa huhtikuussa 21 oman alueensa mestaria kisaa Suomen parhaan tittelistä.

Hollolan pelastusasemalla pidetyssä aluekilpailussa oli ensin teoriakoe ja sen jälkeen kasilaisten taitoja mitattiin käytännön rasteilla, joilla aiheena olivat ensiapu, alkusammutus, tulipalojen ehkäisy ja elvytys.

– Tuurilla, paljasti Lenni Wallenius joukkueen taktiikan.

Nyystöläläinen on kuitenkin Padasjoen VPK:n nuoriso-osastossa jo vuosia harjoitellut juurikin pelastustoimintaa. Kirkonkylällä asuvilla Kiira ja Sofia Alholla on molemmilla partiotaustaa.

Pirjo Tuominen opettaa kahdeksannen luokan terveystietoa, johon pelastustoiminta liittyy. Padasjoelle ei NouHätä!–kisamenestystä ole tullut ainakaan ihan viime vuosina. Viime vuonna Padasjoki osallistui alkukarsintaan.

Valtakunnallinen NouHätä! on vuosittain kahdeksasluokkalaisille järjestettävä pelastustaitokampanja, joka innostaa Suomen nuoria elintärkeiden pelastustaitojen äärelle jo 30. vuotta. Jo miljoona koululaista on käynyt läpi tärkeimmät toimet, joilla pystyy auttamaan muita hätätilanteessa. Uutuutena tänä lukuvuonna on digitaalinen pelastustaitojen harjoitteluympäristö, jossa kahdeksasluokkalaiset voivat harjoitella hätätilanteiden ratkaisemista virtuaalisesti.

NouHätä!–kampanjaa koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.