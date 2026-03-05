Sote-hanke yhä investointilistalla ★

Päijät-Hämeen aluevaltuuston asialistalla maanantaina 2.3. oli mm. investointisuunnitelmia.
Toimitilahankkeiden ensisijaisena tavoitteena on turvata Päijät-Hämeen alueen asukkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä palveluiden saatavuus ja saavutettavuus.
Tänä vuonna käynnistyy uusien tilojen suunnittelu Nastolaan ja Padasjoelle. Hankkeet toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti optimoimalla toimitilakapasiteettia.
Aluevaltuustossa todettiin, että mikäli suunnitellut hankkeet eivät toteudu, alueelle kertyy lisää lakisääteistä velkaa erityisesti ikäihmisten yhteisöllisen asumisen ja palveluasumisen järjestämisessä.