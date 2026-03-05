Palokuntanuoret telttailivat Taruksella

Hämeen Pelastusliitto piti ensimmäisen talvileirinsä Padasjoella vuosikymmeniin.

Palotaruksen leirikeskuksessa 26.2.–1.3. pidetyn toiminnallisen Hiillos 2026 –talvileirin tarkoituksena oli antaa nuorille elämyksiä ja mukavaa yhdessäoloa talvisessa luonnossa.

Lumikengät olivat käytössä Hämeen palokuntanuorten leirillä. Lumiveistoksiakin leiriläiset pääsivät tekemään, mutta vaelluslenkki kodalle jäi kelin takia tekemättä.

– Märkää, sanoivat leiriläiset kuorossa kysyttäes­sä olosuhteista.

Hämeenkoskelainen telttakunta oli lauantaina kerääntynyt nuotion ympärille. Pian alkoi lounaan valmistaminen: nuotiolla tai kaasukäyttöisellä pannulla valmistui kanarisottoa.

Hämeenkoskelaiseen telttakuntaan kuului 16 leiriläistä. Joka teltassa oli vähintään yksi aikuinen. Teltassa pidettiin tulta päivälläkin vaatteiden kuivattamiseksi.

Leirin johtaja Noora Monosen mukaan Tarus on tietyllä tavalla paras mahdollinen leiripaikka:

– Tässä on paljon tilaa ja luonto ympärillä.

Valurautapata muistoksi

Palotaruksen päärakennukseen ja keittolaan tulee vesijohtovesi, mutta saunaan pitää vesi nostaa avannosta ja vessoiksi oli vuokrattava bajamajoja.

Jokainen osallistuva palokunta sai muistoksi leiriltä tällä kertaa vähän isomman selviytymisvälineen, 6,5 litran valurautapadan. Se toimii samalla kannustimena osallistumaan toistekin.

Tänä vuonna Tarukselle ei ole tulossa muita palokuntaleirejä. Neljän vuoden välein järjestettävä valtakunnallinen kesäleiri on Maskussa.