Päijänteen Ympäriajo tulee taas – Padasjoen Moottoriurheilijoilta osallistuu neljä kuskia ★

Päitsi ajetaan 14.–15.3. jälleen kerran Padasjoen kautta. Uutta on se, että SM-maastokokeita on täällä nyt kaksi: totutun Auttoisten soramontun lisäksi on Päijät-Hämeen vuoden kylään Kasiniemeen saatu uusi kisapätkä, jossa on peltoaukealla yleisölle hyvät katselupaikat.

Kuva kisaan lähtijöistä ja reitin avaajista viime viikonlopulta. Yleisöä toivotaan runsain mitoin paikan päälle sekä Kasiniemeen että Auttoisille.

Päijänteen Ympäriajoon ilmoittautuminen päättyi viime viikolla ja mukaan lähtee hyvä määrä endurokuskeja. Padasjoen Moottoriurheilijoilta kilpareitille lähtee neljä kuskia: Eero Kortelahti, Otto Mertsalmi, Harri Niemi ja Tuomas Erkko.

– Jäi niin hyvä maku viime vuoden kisasta ja tapahtumasta. Valmistauduttu on huolella ja kuntoiltu kovasti, huoltoon lähtee tuttu porukka, sanoo Otto Mertsalmi, joka ajaa sarjassa C40.

Toinen padasjokelainen, Eero Kortelahti lähtee tekemään hyvää tulosta B-luokassa.

– Omalla ajolla.

V50-sarjaan osallistuu orimattilalainen Harri Niemi. Miehen mietteet ennen kisaa:

– Poika ei lähtenyt, joten isä lähtee nyt. Kolmen kuukauden kovalla reenillä lähdetään valloittamaan Päitsiä.

100 euroa nopeimmalle

Kasiniemen Parkettitohtori –pätkä löytyy navigaattorilla osoitteesta Ruhansillantie 115.

– Hommaa on valmisteltu aika tarkkaan vuosi ja syksyllä tuli varmistus, että Kasiniemessä ajetaan, kertovat kasiniemeläisaktiivit.

– Talkoita on pidetty radan tiimoilta pitkin syksyä ja nyt talvi ollaan ajettu sekä valmistauduttu kisaan. Reitti on jäätynyt hyvin ja nyt nämä lumisateet vain parantavat sitä.

Itse talkooporukassa on viitisen henkeä, mutta kisan aikana vapaaehtoisia on mukana kaikkiaan lähemmäs kaksikymmentä.

Kasiniemen maastokokeen pituus on noin 6,5 km. Monipuolisella reitillä on tiepohjaa, metsää ja pellon reunoja, unohtamatta alueelle tyypillisiä kivikkoja.

– Toivotaan, että yleisö löytää paikalle runsaslukuisesti, ja iso kiitos maanomistajille, jotka mahdollistavat kaiken tämän.

Alustavan aikataulun mukaan ensimmäinen kilpailija on Kasiniemessä noin klo 18.

– Eli ekat pääsee vielä juuri ja juuri valoisalla matkaan ja loput pimeässä.

Katselu- ja pysäköintipaikat ovat Ojalanvainiolla, jossa on hyvä ja pitkä näkymä vauhdikkaasta reitistä. Kyläyhdistyksen puhvetti on paikalla ja palvelee niin suolaisen kuin makeanhimoisiakin.

Puhvetin välittömässä läheisyydessä on nopeusnäyttö, josta yleisö pääsee seuraamaan kilpailijoiden nopeuksia.

– Parkettitohtori on luvannut 100 euroa nopeimman ajan kilpailussa ajaneelle kuskille.

Uutuuspätkän jälkeen kuskit laittavat lämpöhaalarit päälle ja lähtevät siirtymäosuudelle kohti Auttoisten maastokoetta.

– Muistakaa kaikki tulla katsomaan vauhdikasta kisaa Kasiniemeen tai Auttoisille.

Ilotulitus Auttoisilla

Auttoisten reitin sponsorina toimii jälleen HRK Konevuokraamot, jolta PadMu saa taas kentälle mahtavan valaistuksen.

– Reitti on sama kuin viime vuonna eli lähtö ja maali hiekkakuopalta Siperiantien läheisyydestä, kertoo Jussi Pajulahti.

– Ensimmäistä odotellaan seitsemän pintaan.

Viimeisen tullessa etapin maaliin alkaa ilotulitus. Ilotulituksen on sponsoroinut Lahden Putkihuolto Team. Ajankohta on noin 20.30.

Lähtöalueen lähistöllä on kioski, josta on saatavilla kahvia, virvokkeita ja makkaraa.

Yleisöparkkiin ajetaan ainoastaan Auttoisten puoleisesta sisäänkäynnistä. Pysäköinti Hämeenlinnantielle tai Siperiantielle on kielletty.

– Eli luvassa on taatusti vauhdikasta ajoa sekä hieno ilotulitus!

Lähtö Vääksystä

Kilpailu alkaa Vääksystä lauantaina 14.3. aamukahdeksalta. Kilpailukeskuksena toimii entiseen tapaan hotelli Tallukka.

Talviseen ajoseikkailuun ilmoittautui 3.3. mennessä yhteensä 167 endurokuljettajaa.

Päitsi ajetaan jo 90. kerran. Ensimmäisen kerran vuonna 1927 ajettu Päijänteen ympäriajo on jäänyt väliin ainoastaan sota-ja koronavuosina.