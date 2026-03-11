Uusi koulu Pappilanmäelle, päiväkoti Kullasvuorelle?

Padasjoen kunnanhallitus päätti maanantaina 9.3. äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle uuden koulun rakentamista Pappilanmäelle. 7-0 pohjaesityksen kaataneessa esityksessä varhaiskasvatus sijoitettaisiin Kullasvuoren koululle.

Ensi viikolla kokoontuva kunnanvaltuusto saa käsiteltäväkseen kunnanhallituksen esityksen Padasjoen polku –hankkeesta. Hallitus äänesti asiasta maanantain kokouksessaan ja jyräsi yksimielisesti kunnanjohtajan pohjaesityksen.

Mira Vilkman teki hallituksessa vastaesityksen, jonka mukaan olisi purettu Pappilanmäen matala osa ja rakennettu tilalle tilat yläakoululle, alakoululle ja lukiolle. Lisäksi olisi kunnostettu liikuntasali Pappilanmäellä. Vilkmanin esityksessä varhaiskasvatus siirtyisi Kullasvuorelle nykyisen alakoulun tiloihin. Uuden koulun rakennustavaksi katsottaisiin eri vaihtoehtoja, myös moduliratkaisuja. Koko hankkeen kokonaishintalappu saa olla korkeintaan 10 m€. Häntä kannatti Jyrki Salonen.

Arkistokuva Pappilanmäen koulusta, jossa toimivat yläkoulu ja lukio.

Janne Luukko teki myös vastaesityksen, jota Pasi Ahola kannatti. Luukon esityksessä uusi koulu toteutetaan kahden katon mallilla: Kullasvuoren nykyiset rakennukset hyödynnetään varhaiskasvatuksen ja hallinnon käyttöön. Kuntalasta luovutaan, samoin päiväkoti Majavasta ja muista varhaiskasvatuksen tiloista. Pappilanmäen koulu puretaan. Nykyisten tilojen kunnostus minimoidaan. Pappilanmäel­le rakennetaan uudisrakennus yhtenäiskoululle ja lukiolle sisältäen liikuntatilat. Hanke toteutetaan yhden keit­tiön mallilla.

Arkistokuva Kullasvuoren koulusta, jossa toimivat alakoulun luokat.

Kokonaiskustannuskatto on tässäkin esityksessä 10 miljoonaa, mikä sisäl­tää mahdolliset purkukustannukset tai myynnit tulona. Hankkeella tavoitellaan vähintään 400 000 euron vuotuisia käyttötalousmenojen säästöjä.

Luukko kertoo, että monien ja moninaisten keskustelujen jälkeen päädyttiin tilanteeseen, jossa Kokoomuksen ja Keskustan hallituksen jäsenet lähtivät yhdessä hakemaan ratkaisua pitkään jumissa olleeseen tilanteeseen ja tuomaan yhteisen päätösehdotuksen kokoukseen.

– Lähdettiin hakemaan pitkän aikavälin ratkaisua, jossa pyrittiin ottamaan huomioon kaikki hankkeen sekä kokonaisvaltaisesti kunnan ympärillä olevat asiat ja haasteet, muotoilee Luukko.

– Tärkeintä olisi päästä asiassa eteenpäin. Tulemme vielä useassa kohtaa tilanteeseen, jossa päätetään hankkeen jatkosta.

Kaksi äänestystä

Ensimmäinen äänestys käytiin Vilkmanin ja Luukon esitysten välillä. Se päättyi 2-5: Luukon ja Aholan kannalla olivat Heikki Toivonen, Henni Koskimäki ja Nina Nieminen.

– Yleislinjaus on löydetty, loput on hienosäätöä, kommentoi Vilkman.

Hallituksen listalla esityksenä oli uuden koulun rakentaminen Pappilanmäelle. Koulun lisäksi uudisrakennukseen olisi keskitetty varhaiskasvatus ja tukitoiminnot.

Kunnanjohtaja Juha Rehula kertoo odottavansa levollisin mielin seuraavaa etappia eli valtuuston kokousta.

– Nyt meillä on hallituksen linjaus siitä, mille polulle suunnataan.

Hankkeen jatkosta riippumatta kunta selvittää mahdollisuudet valmistuskeittiöiden yhdistämiseen.