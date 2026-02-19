Kolmelle padasjokelaiselle ansiomerkki yrittäjäjuhlassa ★

Maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa juhlittiin Päijät-Hämeen Yrittäjien 90 vuotta. Perjantaina 13.2. Sibeliustalolla palkittiin vuoden yrittäjät, joukossa Padasjoen Hämeen Moreenijaloste Oy ja Lauri Mertsalmi.
Illan kohokohtana olivatkin yrittäjäpalkitsemiset esittelyvideoineen. Lisäksi julkistettiin maakunnalliset yrittäjäpalkinnon saajat.
Padasjoelta juhliin lähti OP Järvi-Hämeen sponsoroimalla bussikyydillä 20 henkeä, matkalla napattiin mukaan myös Asikkalan yrittäjäväkeä.
Sibeliustalolla pöydän päässä padasjokelaisista merkinsaajista Elena Kukushkina ja Jarkko Hokka. Kuvia juhlassa otti Padasjoen Yrittäjien sihteeri Susanna Polkutie.
Juhlavuoden kunniaksi lavalle pääsivät ensi kertaa Yrittäjäristin viime tai alkuvuoden aikana saaneet yrittäjät. Padasjoen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Birgitta Toivo-Heinonen Karabi Oy:stä sai Yrittäjäristin timanttiristin 40-vuotisesta yrittäjyydestä samoin kuin taksiautoilija Jarkko Hokka. Elena Kukushkina puolestaan sai kultaisen yrittäjäristin 20 vuodestaan yrittäjänä Elenan terveyspalvelut ja kotiapu -yrityksessä.
Y-juhlaa vietettiin 1930-luvun teemalla. Ohjelmassa oli puheita, ruokaa ja svengaavaa musiikkia. Yrittäjien lisäksi mukana oli kuntapäättäjiä, elinkeinoelämän vaikuttajia, kansanedustajia ja ministereitä. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen piti maljapuheen.