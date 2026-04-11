Maastopalo Arrakoskella

Kärnäntiellä oli klo 13.39 keskisuuri maastopalo, jota sammuttamaan lähti Padasjoelta kaksi yksikköä, sammutus- ja säiliöauto.
Lisäksi säiliöauto oli lähetetty matkaan Kuhmoisista, mutta naapuriapua ei kuitenkaan tarvittu. Tuli oli karannut roskienpolton yhteydessä tynnyristä.
Pihapiirissä ehti kärähtää 30 kertaa 30 metriä kokoinen alue. Paikalla olleet olivat saaneet alkusammutusta tehtyä niin, että palokunnan tullessa paikalle pelastajat saivat palon nopeasti haltuun, eikä tuli päässyt leviämään läheisiin rakennuksiin tai metsään.
Alkusammuttajista yksi hengitteli sen verran savua, että ensihoito vei hänet tarkistettavaksi sairaalaan.
Jätehuoltomääräysten mukaisesti roskien polttaminen on kiellettyä. Maastopalovaroitus on Pelastuslaitoksen mukaan tulossa voimaan ensi yönä.
Juttua muokattu 12.4. Tarkennettu sammutukseen osallistuneiden yksiköiden määrää.