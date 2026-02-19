Posti aloittaa vuoropäiväjakelun

Posti on tiedottanut aloittavansa päiväpostin vuoropäiväjakelun Padasjoella 9.3.
Jakelupäiviä ovat olleet maanantai, keskiviikko ja perjantai, mutta maaliskuusta lähtien joka toinen viikko jakopäiviä ovat tiistai ja torstai.
Postista kerrotaan, että lehdet ja paketit jaetaan edelleen joka päivä. Iso osa tilatuista sanomalehdistä jaetaan myös ilmestymispäivänään eli Padasjoen Sanomatkin torstaisin. Kirjeiden ja korttien toimitusaika on neljä arkipäivää.
Jakelu-uudistuksen suurimmaksi syyksi Posti ilmoittaa paperipostin vähenemisen.