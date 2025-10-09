Hirvijahti alkaa lauantaina ★

Hirvenmetsästyksen jahtikausi alkaa ensi lauantaina 11.10.

Riistakameraan tallentunut hirvi Virmailasta.

Padasjoella yhteensä 16 seuraa lähtee jahtaamaan hirviä ja peuroja.

– Ilmat ovat jäähtyneet siinä määrin, että uskon useamman porukan aloittavan jahdin koiran kanssa 11.10. ainakin tarkkailemalla, mitä metsässä liikkuu, arvioi Padasjoen yhteisluvan hakija Keijo Neffling.

Tarkkaa tietoa hirvenmetsästäjien lukumäärästä ei ole, mutta koko ajan lisääntyy kausiasukkaiden osuus jahtiporukoissa. Monet ovat syntyperäisiä padasjokelaisia, toki mukaan mahtuu ulkopaikkakuntalaisia mökkiläisiäkin.

Jahtiporukat ovat tehneet valmisteluja kauteen. Hirvitorneja rakennetaan ja korjataan joka vuosi, etenkin siellä missä aukkohakkuita on ollut paljon. Kylmiöitä saaliin säilytystä varten alkaa olla joka seurueella:

– Syksyjen lämmetessä kylmiöt tulevat tärkeämmiksi lihan riiputuksen vuoksi. Ruhoahan riiputetaan kylmiössä noin viikko ennen paloittelua.

Hirviä sai metsästää jo 1.9. alkaen pellolta kyttäämällä: se päättyy 10.10. Hirven jahtikausi päättyy 15. 1. ja valkohäntäpeurojen helmikuussa.

Marjastajien, sienestäjien ja muiden metsässä liikkujien kannattaa pukeutua värikkäästi. Tiellä on syytä varautua koiran tai hirvieläimen äkilliseen eteen ilmestymiseen etenkin, jos alueella on metsästyksestä ilmoittava kyltti.