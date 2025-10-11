108 venekuntaa lähti tavoittelemaan Lohi-SM -voittoa

Järvilohikalojen SM-uistelut alkoivat lauantaiaamuna tuulisessa säässä. Ilmatieteen laitoksen varoittaessa voimakkaasta tuulesta Päijänteelle lähti kuitenkin 108 venekuntaa, joista osa ilmoittautui vasta aamulla. Satamaravintola Palas toimii entiseen tapaan kilpailukeskuksena ja on avoinna muillekin koko viikonlopun.

– Sieltä löytyy kyllä suojaisempiakin paikkoja, tietää kisajärjestäjä Pekka Heija.

– Muutama venekunta saattoi jäädä menemättä järvelle. Osa jäi Padasjoenselälle ja muille pienemmille selille. Tehillä aallokko on metristä.

Kova tuuli sekoittaa pintaveden ja virtaukset, jolloin etukäteisharjottelu meni täysin hukkaan.

– Eilinen ja toissapäivä oli ihan erilaisia. Nyt arvotaan mitalistit ihan uudelleen.

Lohenpyytäjille SM:t ovat kauden päätöstilaisuus, jossa tavataan tuttuja. Kisapuitteet saavat Heijalta huippuarvosanan, mutta majoitus on iso ongelma. Venekuntia tulisi varmasti ainakin 20-30 enemmän, jos Padasjoella olisi enemmän majoitustiloja. Petipaikkoja tarvitaan kymmenittäin, kun joka veneessä on useampi uistelija.

Heija toivookin, että ennen ensi vuoden kilpailua Padasjoella mietittäisiin jo hyvissä ajoin ratkaisua majapaikanpuutteeseen. Padasjokelaisia pitäisikin herätellä vuokraamaan AirBnb-hengessä asuntoaan tai taloaan SM-viikonlopuksi: tarve on edeltävästä keskiviikosta tai torstaista sunnuntaihin tai maanantaihin asti.

Kilpailusääntöjä on hieman muutettu. Saaliskala pitää ilmoittaa saalirekisteriin ½ tuntia pyydystämisestä, jotta se hyväksytään puntarille. Hyväksyttyjä ovat vain eväleikatut. Myös paluusta pitää venekunnan muistaa ilmoittaa..

Parhaimpina vuosina Päijänteestä on noussut kahden päivän aikana kolmisenkymmentä kalaa. Nyt vesi on harvinaisen lämmintä:

– Vesi on 12-13 -asteista 10-15 metriin. Kesän kuukauden hellejakso lämmitti järven syvälle asti.

Heijan mukaan 10 astetta olisi parempi uistelulämpötila. Se on lämpötila, jossa lohi rupeaa tankkaamaan talvea varten ja sen ruoansulatus hidastuu.

Heija on eläkkeellä oleva yrittäjä ja viihtyy itse Päijänteellä suurimman osan vuodesta hankittuaan kakkosasunnon Padasjoelta. Kalastuksen lisäksi pienet työprojektit pitävät mielen virkeänä.

– Lähes koko avovesikausi tulee oltua täällä. Aika ihanteellista, kun veneelle on 800 metriä matkaa.