Seitsemän vuosikymmentä vapaaehtoista maanpuolustustyötä ★

Padasjoen Reserviläiset ry vietti 70-vuotisjuhliaan lauantaina 23.8. Taruksen koulutuskeskuksella.

Tilaisuus alkoi juhlallisesti lipunnostolla, jonka jälkeen vieraille tarjoiltiin maanpuolustushenkisesti hernekeittoa. Juhlamenoihin kuului myös perinneammunnat Mosin-Nagant -pohjaisilla kivääreillä.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen kiitti Padasjoen reserviläisiä antamastaan panostuksesta vapaaehtoisen maanpuolustustyön eteen.

– Te hyvät Padasjoen reserviläiset olette omalta osaltanne olleet kehittämässä tätä päijäthämäläistä vakaata, arvostettua, perinteitä kunnioittavaa ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä jo seitsemän vuosikymmenen ajan. Olette osaltanne kantaneet kunnialla ja aktiivisesti vastuun piirin ja liiton toiminnoissa ja hallintoelimissä. Padasjoen yhdistys on aina toiminut vastuutaan väistämättä vapaaehtoisen maanpuolustustyön eturintamassa.

Hämeen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Kimmo Alesmaa toi juhlaan Panssariprikaatin komentajan tervehdyksen.

– Parhaimmat onnittelut merkkipäivän johdosta panssarimarssin hengessä: Meillä ei säikytä, meillä ei surra – iske ja murra! Panssariprikaatin komentaja eversti Juhana Skyttä.

Kunnanjohtaja Juha Rehula nosti onnittelupuheessaan reserviläisyhdistyksen merkityksen Padasjoen kokonaisturvallisuudelle.

– Reserviläiset ovat osa Suomen kokonaisturvallisuusjärjestelmää. Yksi osa Padasjoen reserviläisiä on aktiivinen toiminta paikallisjoukoissa, jolla paikalliset reserviläiset integroituvat tänä päivänä sodan ajan sijoitukseen. On tehtäviä, vastuita ja näin kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta teidän tehtävänänne on turvata kriisin hetkellä Padas­joen aluetta.

Kuvassa Kari Salminen, Jukka Kontra, Antti Alhola, Tapani Suppula, Tuomo Rantanen ja Janne Rajala.

Padasjoen Reserviläisten pöytästandaari: Jussi Salonen, Kauko Laulajainen, Reino Kivinen, Pentti Hakkila, Viljo Pastila.

Päijät-Hämeen reservipiirin ansioristit: Tomi Helminen ja Iiro Nuuttila hopeinen, Ilkka Mertsalmi ja Juha Muje pronssinen.

Reserviläisliitto: Jukka Kontra hopeinen ansiomitali, Janne Rajala ja Tuomo Rantanen pronssinen ansiomitali, Tapani Suppula ja Antti Alhola hopeinen ansiomitali, Mauri Leppänen kultainen jäsenmerkki.