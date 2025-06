Uudet ylioppilaat saivat valkolakkinsa ★

Padasjoen lukiosta 13 uutta ylioppilasta pääsi laittamaan valkolakin päähänsä valmistujaispäivänä 31.5. Lakitustilaisuus järjestettiin tänä vuonna Kullasvuoren koululla Pappilanmäen salin remontin vuoksi.

Toinen vasemmalla Urho Mattila, Valtteri Perälä, Onni Ruuti, Suvi Pieski, Selma Seesvaara, Roosa Nieminen, Eveliina Pykälistö, Mimosa Kortelainen, Henna Ylikorpi, Aada Gran, Minja Määttänen ja Tuovi Salonen.

Rehtori Pirjo Ala-Hemmilä kuvailee puheessaan tuoreiden ylioppilaiden ryhmää luovana joukkona.

– Teidän ryhmässänne syntyi monenlaista ideaa ja monella tapaa olette laittaneet opettajat miettimään, ja haastaneet perustelemaan miksi jokin asia on juuri näin. Ryhmänohjaaja Asta kertoi minulle, että teidän kansanne ei päässyt koskaan tylsistymään.

Nuorempia lukio-opiskelijoita rehtori halusi haastaa tuomaan omia mielipiteitä ja näkemyksiä koulun aamunavauksissa.

– Nyt kun olemme lähempänä kuin koskaan toimivaa kuulutusjärjestelmää, niin junnut ja sennut voisivat ottaa oikein paikaten tässä roolin, että pidätte päivänavauksia, joilla mullistatte meidän muiden ajattelua ja mielenlaatua.

Valtteri Perälä piti tämän vuoden nuoren ylioppilaan puheen, jonka oli kirjoittanut luokkatoveri Urho Mattila.

– Tulimme lukioon melko matalin odotuksin, eihän siellä muuta kuin kirjoja lueta. Mutta nämä kolme vuotta ovat olleet paljon muutakin kuin lukemista, laskemista ja pänttäämistä. Nämä vuodet ovat olleet kokemus, ainutlaatuinen elämänvaihe jollaista ei ole aiemmin ollut, eikä tule.

Perälä kertoi lukion olleen myös maailmaa avaava kokemus.

– Olemme päässeet astelemaan Strasbourgin ja Brysselin kaduilla, osa myös pääsi kulkemaan Geneven kulmille. Nämä ja kaikki muut lukiokokemukset ovat meille uniikkeja ja unohtumattomia. Niistä tullaan kertomaan tarinoita vielä vuosien päästä.

– Tämä valmistumisen hetki on erittäin hieno ja kunniallinen, mutta samalla haikea. On hienoa saavuttaa ylioppilaan titteli ja nähdä kaikki se panostus palkittuna. Vaikka titteli on pramea, todellisuudessa kukaan ei voi olla yliksi oppinut. Monet meistä tulevat jatkamaan opiskeluaan yhä edelleen, oppiminen ei lopu meiltä keneltäkään. Kukaan iästä riippumatta ei koskaan lakkaa oppimasta.