Wanhojen tanssien pukuloistoa ★

Wanhat juhlistivat vallan vaihtumista koululla perinteisin menoin.

Perjantai 7.2. alkoi kättelyllä koulun aulassa, jonka jälkeen koulun väki kokoontui saliin Kahoot-tietokilpailuun. Sitten wanhat jakaantuivat opettamaan eri luokkia.

Kymmeneltä alkoi tanssiesitys oman koulun väelle, katsomoon oli tullut myös päiväkotilaisia. Ennen juhlavaa sisäänmarssia punaista mattoa pitkin nähtiin hauska videokooste tanssiharjoituksista.

Wanhat kävivät tanssimassa Kullasvuoren koululla, Visapuistossa ja Pihlajakodilla. Illalla oli vielä kaikille avoimet tanssiaiset.

Tanssiohjelma alkoi tutulla poloneesilla Lundgrenin marssin tahdissa. Sitä seurasi cicapo, salty dog rag, texasin ruusu, jiffy mixer, lambeth walk, tango ja virginia reel. Wanhojen oma tanssi oli hengästyttävä kokoelma 34 eri nykykappaleesta. Esitys päättyi koululla kuten ennenkin letkajenkkaan ja valssiin, joihin yleisökin sai osallistua.

Lukion senioriluokalla opiskelijoita on yhteensä 11, joista neljä ei osallistunut tanssiin. Kaikki seitsemän tanssihaluista olivat tyttöjä, joten partnereita piti lainata muualta. Kaksi oli yhdeksänneltä luokalta, yksi kahdeksannelta luokalta ja yksi lukion junioriluokalta. Lisäksi mukana oli kokenut sarjatanssija Joona Siljander, joka opiskelee nykyään ammattikoulussa kokiksi: hän oli wanhojen tansseissa jo kolmatta kertaa. Koulun vanhoja oppilaita oli myös Jasper Laukkanen, joka on nykyisin ”taksisuhari”. Antti Ahonen on Vääksyn lukion ilmailulinjan abiturientti ja tuli Padasjoelle tanssimaan tyttöystävänsä kanssa.

Antti Ahonen ja Minea Lindqvist, Jasper Laukkanen ja Tara Vilkman, Severi Koskela ja Aada Nieminen, Joona Siljander ja Miisa Kytölä, Mikke Koivisto ja Saana Ihalainen, Anni Rantanen ja Jutta Pusa sekä Luka Wallenius ja Carola Leppik olivat vuoden 2025 wanhat.

Pukuihin oli tänäkin vuonna satsattu. Tytöistä moni oli ostanut upean­ mekkonsa, mutta joukossa oli myös asu, jota oli käytetty viime vuonna. Lähes kaikilla oli tasapohjaiset kengät, tennarit tai balleriinat. Pojilla oli tummia pukuja jo ennestään, muutama oli joutunut hankkimaan tilaisuutta varten taskuliinan ja rusetin.