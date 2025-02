Laivaranta Palas on sisävesien paras satama

Laivaranta Palas palkittiin sisävesien parhaana vierasvenesatamana Vene 25 Båt -messuilla perjantaina 7.2 Helsingin Messukeskuksessa.

Henry Ahokas, Poolo Huttunen, Hannu Hartman, Milla Ylinampa, Juha Rehula, Maria Virtanen ja Janne Virtanen. Kuva: Helsingin messukeskus Vene 25 Båt -messut.

Voiton myötä Padasjoki ja paikkakunnan satama ovat saaneet runsaasti ansaittua, positiivista huomiota. Laivaranta Palaksen yrittäjäpari Milla Ylinampalla ja Poolo Huttusella, satamapäällikkö Hannu Hartmanilla sekä keittiömestari Henry Ahokkaalla oli mieleinen tehtävä käydä pokkaamassa kunniakirja ja palkintorahat Helsingissä pidettyjen messujen esiintymislavalla.

Padasjoen kunnan puolesta venemessujen lavalle nousivat kunnanjohtaja Juha Rehula, matkailuvastaava Maria Virtanen ja käyttömestari Janne Virtanen.

Kunta on satsannut viime vuosina sataman kehittämiseen ja kuntastrategian yhtenä kärkenä oli luoda Padasjoelle sisävesien paras satama. Tämä tavoite saavutettiin ennätysajassa, kun kunta sai satamaravintolaan asiakaslähtöisesti ja positiivisella asenteella palvelevan yrittäjäpariskunnan, joka kirjaimellisesti otti asiakkaat avosylin vastaan.

Jo ensimmäisenä kesänään Poolo ja Milla saivat satamaravintolan uuden duurivoittoisen svengin. Viime keväänä aloittanut Laivaranta Palaksen yrittäjäpari on nostanut sataman tasoa huiman harppauksen niin ravintola- kuin satamapalvelujen osalta. Kuten äänestäjätkin olivat huomanneet, on satamaravintolan sisustusta freesattu kivalla tavalla ja ruokalista laitettu täysin uuteen uskoon. Ja sisävesisatamien paras ruoka maistuu vielä paremmalle, kun sen tarjoilee ystävällinen ja hymyilevä henkilökunta.

Keittiön puolella taas asian­sa osaava väki tekee mitä maistuvinta puikulaperunamuusia Päijänteen muikkujen kyytipojaksi. Myös pidentyneet aukioloajat ja kaikille suunnatut tapahtumat satamassa on otettu ilolla vastaan.

Omat osansa kehuista ansaitsee myös satamapäällikön tehtävissä toiminut Hannu Hartman, joka vanhana merikarhuna ohjailee tottuneesti veneitä laituriin ja on nostanut satamapalveluiden tiedottamisen uudelle tasolle.

Positiivista palautetta saivat myös hyvät vierasvenepaikat, satamassa toimiva kunnan matkailuinfo, polkupyörien vuokrausmahdollisuus, siistit suihkut ja pyykinpesutilat sekä padel-kenttä.

Satamavoittajat Hannu Hartman, Poolo Huttunen ja Milla Ylinampa sekä Venla-voittaja Mikko Peltola eli Peltsi. Kuva: Helsingin messukeskus Vene 25 Båt -messut.

Padasjoen toinen satamapalkinto

Messuilta tavoitettu yrittäjäpariskunta totesi, että Padasjoen keskeisen sijainnin ansiosta Laivaranta Palakseen on helppo tulla sekä vesitse että maanteitse.

– Luotamme iloiseen palveluun, positiivisuuteen ja laadukkaaseen keittiöömme. Kiitämme Palasta henkilökuntaamme, olette uskomattomia. Hyvä yhteistyö Padasjoen kunnan kanssa sekä panostukset sataman kehittämiseen mahdollistivat tämän tunnustuksen. Uusina yrittäjinä olemme otettuja sydämellisestä vastaanotosta.

Poolo toteaa, että ravintolassa hyvän ruoan lisäksi on A ja O, että hinta-laatusuhde on kohdallaan.

– Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että pitsojen ja nakkikorien lisäksi meillä on pieni, mutta laadukas àla carte -lista.

Poolo ja Milla toteavat, että Vuoden vierasvenesatamakisan voitto heti ensimmäisen kesän jälkeen tuntuu todella hienolta.

– Uskallettiin unelmoida tästä, mutta oli kuitenkin iso yllätys. Antaa hyvää buustia tulevalle kesälle ja ollaankin ihan innoissaan!

Tänä vuonna Suomen Messusäätiön ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämässä Vuoden vierasvenesatama -äänestyksessä ääniä annettiin kaikkiaan 4400, joista 2000 sisävesisatamille. Ääniä annettiin historian toiseksi eniten.

–Iso kiitos äänestäjille, kyllä meidän kannattajamme olivat lähteneet uurnille.

Hannu Hartman on viimeksi tuonut vastaavan palkinnon Padasjoelle 25 vuotta sitten toimiessaan satamayrittäjänä.

– Matkamme on kuitenkin vasta alussa, nyt tavoitteena on pitää saavutettu taso. Lisäksi aina täytyy uudistua vähän. Ruokalistaan on tulossa pieniä muutoksia ja myös jotain muuta uutta on tulossa, vihjailee talven ajan Ranskan, Hollannin, Portugalin ja Espanjan satamia kierrellyt yrittäjäpari.

Keski-Euroopassa kiertely ei ole ollut pelkästään lomailua.

– Koko ajan ollaan työstetty ideoita, vuodenvaihteen jälkeen entistä tiiviimmin. Rekrytointi on todella hyvällä mallilla, sillä 90 % viime kesän henkilöistä jatkaa; tässä luvussa on mukana kaikki avainhenkilöt keittiömestaria myöten. Palkkaamme myös muutaman kokeneemman henkilön lisää keittiön puolelle. Kesää ajatellen on iso asia, että perehdytystä tarvitsee tehdä hyvin vähän viime vuoteen verrattuna.

Kausi alkaa vapusta

Poolo ja Milla rantautuvat Padasjoelle huhtikuun alussa ja Laivaranta Palas aukaisee ovensa uuteen kauteen vappuaattona. Toukokuussa järjestetään myös vappupäivän brunssi, lätkän MM-kisastudioita, kesäkauden avajaiset sekä äitienpäivälounas. Kesäkuu alkaa Street Hockey -turnauksella ja Jussia juhlitaan satamassakin asiaan kuuluvalla tavalla. Heinäkuussa tiistaisin Palaksessa raikaa yhteislaulu: yhteislaulutilaisuuksien vetäjäksi on saatu muun muassa legendaarinen Mikko Alatalo, Anna Hanski ja Lotta Skog. Laivarannassa järjestetään myös Höyrylaiva-regatta sekä Päijännepurjehduksen maaliintulo.

– Olemme valmiita uuteen aurinkoiseen kesään. Ei maltettaisi odottaa, että päästään taas käärimään hihat ja näkemään kaikki teidät rakkaat asiakkaat ja yhteistyökumppanit. See you soon!