Padasjoella heikoin asuntomarkkina

Juuri julkaistun asuntomarkkinakatsauksen mukaan Padasjoki on Suomen haavoittuvin kunta OP Pohjolan kehittämässä hopeaindeksissä.

Padasjoen indeksiluku 91,24 on maan korkein, neljän kärjessä on myös Kuhmoinen (89,07). Indeksi mittaa ikääntymisen vaikutusta ja osoittaa, missä poikkeuksellisen suuri määrä omistusasuntoja vapautuu markkinoille seuraavan 20 vuoden aikana. Vuoteen 2046 mennessä lähes 30 % nykyisestä asuntokannasta vapautuu iäkkäiden kuoltua tai muutettua palveluasuntoon. Korkean indeksin kunnissa iäkkäiden osuus on erittäin suuri ja asuntojen kysyntä huono.