Tänään tiistaina on viimeinen ennakkoäänestyspäivä. Padasjoella ennakkoääniä kerätään kirjastossa.

Padasjoen äänestysprosentti on tähän mennessä 35,3. Äänioikeutetuista uurnalla on poikennut jo 832, miehiä 401 ja naisia 431. Asikkalassa on oltu aktiivisempia, äänestysprosentti on 38,7.