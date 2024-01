Kunnanjohtajan haku 9.2. asti

Kunnanjohtajan virkapaikkaa ryhdytään täyttämään. Hakuaika päättyy 9.2.

Kunnanjohtajan virka päätettiin julistaa haettavaksi perjantaihin 9.2. Kunnanhallitus kävi maanantaina vuoden ensimmäisessä kokouk­sessaan keskustelun virantäyttöprosessista. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevaksi 7.8. al­kaen tai sopimuksen mukaan.

Kuntaa johtavan Juha Rehulan määräaikainen pesti alkoi viitisen kuukautta sitten.

– Annetaan nyt ensin paikan tulla virallisesti auki, toppuuttelee Rehula, kun häneltä kysyy hakuaikeita.

Kunnanhallitus valitsi heinäkuussa Rehulan vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen kunnanjohtajaksi. Hän otti viran vastaan 7.8.2023 alkaen. Kelpoinen virkaan on hakija,​ jolla on korkeakoulututkinto.

Rehula on saanut kiitosta aktiivisesta työotteestaan ja siitä, että hän pitää kuntapäättäjät ajan tasalla. Nytkin maanantaina kunnanhallituksen kokouk­sen yhteydessä hän kävi läpi ajankohtaisia asioita ja sitä, missä kohtaa niissä mennään.

Padasjoen kuntala tammikuussa 2024.

Sivistystoimen järjestelyistä kunnanjohtaja kertoi, että Viitasaarella sivistysjohtajana aloittaneelle Jouni Häkkiselle on myönnetty virkavapaata heinäkuun lopulle. Sivistystointa johtaa nyt toistaiseksi oman toimensa ohella rehtori Pirjo Ala-Hemmilä.

Varhaiskasvatusjohtaja on hakenut vuorotteluvapaata 19.2.–31.7. Valokuituselvitys on alkanut. Työterveyden kilpailutus on meneillään 26.1. saakka.