Kesäkuu vei kuusi asukasta ★

Padasjoen asukasluku väheni kesäkuussa kuudella 2642:een.
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana väkimäärä on vähentynyt yhteensä 14 hengellä.
Kesäkuussa syntyneet kaksi vauvaa nostivat vuosisaldon tähän mennessä yhteensä kahdeksaan.
Kuolleita tilastoitiin kesäkuussa neljä. Yhteensä kuolleita on alkuvuonna 21.
Nettomuutto painui kesäkuussa pakkasen puolelle (-4). Tulomuuttajia oli 7 ja poismuuttajia 11.
Kuhmoisiin kesäkuu toi viisi asukasta lisää. Kuhmoislaisia on nyt 1971. Pohjoisnaapurissakin syntyi kesäkuussa kaksi vauvaa, mutta kokonaisvauvamäärä on tähän mennessä vain kolme. Kuolleiden määrä on yhtä vaille sama kuin meillä. Nettomuutto on Kuhmoisissa ollut plussalla neljä kuukautta putkeen.
Asikkalassa asukasmäärä eneni kesäkuussa neljällätoista 7818:aan.